«Вы найдете причину в прошлом». Почему мы ревнуем и что с этим делать

Ревность в отношениях может действительно убить любовь, которую вы и ваш партнер испытываете друг к другу. Многим поначалу это может казаться милым проявлением чувств, но через некоторое время негативные стороны этого качества становятся все более очевидны. К счастью, есть способы уживаться с ревнивым человеком в отношениях и избавляться от ревности. Об этом «Вечерней Москве» рассказала психолог Ольга Романив.

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Что делать, если у вас проблемы с доверием

У некоторых людей есть проблемы с доверием, берущие свое начало в детстве или предыдущих отношениях. Чаще всего, если оба партнера намерены сохранить отношения, совместными усилиями эти проблемы можно решить.

Уже в начале отношений при наличии подобных проявлений следует сразу же устанавливать границы. Вы должны проговорить, что делать можно, а чего делать нельзя. Например, если спрашивать, где вы были вчера — допустимо, то вот залезать в телефон и читать сообщения — уже нет. Если у человека отсутствует понимание личного пространства, то отношения с ним, к сожалению, долго не продлятся.

Ревность — это нормально

Прежде всего, надо понять, почему вы чувствуете ревность, особенно если ваш партнер не дает поводов для недоверия. Сама по себе ревность — нормальное чувство, но в определенных ситуациях она может быть нездоровой. Здоровая ревность возникает тогда, когда есть очевидный повод. Но если вы без определенной причины агрессивны и пытаетесь контролировать человека, то это можно считать нездоровым. Если же вы чувствуете, что это повторяющаяся ситуация в ваших отношениях, необходимо эту проблему решать.

Несмотря на то что эту проблему по большому счету вы должны решать самостоятельно, с помощью вашего партнера это будет сделать гораздо проще. Необходимо привлечь его к борьбе за гармонию в отношениях. Если ваш партнер рядом в тот момент, когда он нужен, ревность проходит, а доверие между вами укрепляется.

Сесть и поговорить

Если вы чувствуете, что ваша ревность действительно плохо влияет на отношения, лучше всего сесть за стол переговоров и вместе попытаться понять, почему это происходит и что с этим делать. Слушайте внимательно свою вторую половинку, но в первую очередь сами выскажитесь о том, что именно заставляет вас ревновать, не забывая добавлять, что вы понимаете, что вашему партнеру некомфортно от такого поведения. Вместе с тем не обвиняйте и не атакуйте своего партнера, когда он решит довериться вам. Будьте чуткими и внимательно слушайте.

Такую проблему не решить за один день. Постарайтесь быть терпеливы с партнером и показать, что вы готовы работать над этим вместе, поддерживая и продолжая обсуждать страхи и сомнения.

Что делать, если вас несправедливо ревнуют

Тем, кто состоит в отношениях с чрезмерно ревнивым человеком, также необходимо знать, как действовать в определенных ситуациях, так что информацию ниже вам до своего партнера необходимо донести.

Если ваш партнер начинает обвинять вас в чем-то, чего вы не делали, не подливайте масла в огонь, начиная оправдываться. Сделайте шаг назад и оцените ситуацию. Если вы начнете защищаться, ваш партнер, вероятно, неправильно истолкует вашу реакцию и еще больше разозлится. Вместо того, чтобы защищаться, попробуйте спокойно поговорить со своим партнером и решить проблему вместе. Объясните, что вы хотите создать более тесную связь между вами и поработать со страхами, а затем растолкуйте, что поводов для ревности на самом деле нет. Скорее всего, вы найдете причину в прошлом — возможно, вашего любимого человека однажды предали. Главное, чтобы ваш партнер понял, что вы — другой человек и не станете поступать подло.