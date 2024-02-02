5 или 150, сколько людей нам нужно для счастья?

Известная поговорка гласит «Не имей сто рублей, а имей сто друзей!» Но сколько на самом деле нам необходимо близких людей для того, чтобы чувствовать себя счастливыми?

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В предыдущей статье я подробно описывал теорию британского антрополога и эволюционного психолога Робина Данбара, согласно которой в среднем наш мозг не в состоянии удерживать более 150 устойчивых социальных связей (число Данбара варьируется в пределах 110-230 человек).

Также в статье описывались «слои Данбара», которых всего 5:

Группа из 5 человек — те, с кем мы поддерживаем связи постоянно, с кем стремимся встретиться и поделиться сокровенным. Группа из 15 человек — те, с кем общаемся чуть реже, однако знаем, что нам всегда рады. Группа из 50 человек — те, с кем происходит регулярное приятельское общение в зависимости от ситуации. Группа из 150 человек — те, с кем мы взаимодействуем по обстоятельствам и в определённых пределах. Остальные — мы просто знаем об их существовании или они о нашем.

Самыми важными для мозга являются первые два слоя, так как именно в них «находятся» самые близкие нам люди. Когда у нас есть те, на которых мы можем положиться, те, с кем можем поделиться сокровенным, те, кто всегда с удовольствием готовы потратить на нас своё время, тогда мозг синтезирует один из основных «гормонов счастья» (а точнее нейромедиаторов) — окситоцин.

Окситоцин принято называть «гормоном доверия», и он входит в четвёрку самых важных гормонов, определяющих наше счастье, наряду с дофамином (гормон достижения цели), серотонином (гормон уважения) и эндорфином (гормон, вырабатываемый при физических нагрузках).

Мозг по умолчанию настроен на новые знакомства и коммуникации, так как это расширяет наши возможности в жизни и «древним» мозгом воспринимается как повышение шансов на выживание. Это отлично демонстрируют дети, которые легко вступают в контакт друг с другом. Но с возрастом некоторые теряют этот навык и, конечно, бывают люди, которым плохо даётся заводить новых друзей или просто поддерживать беседу.

В подобных случаях такие люди, как правило, сами от этого и страдают, так как мозгу спокойнее, когда у нас сформированы высокие коммуникативные навыки.

В то же время не все люди, которые легко заводят новые знакомства, могут похвастаться внутренней гармонией в части отношений с другими людьми, и порой испытывают чувство одиночества даже больше, чем более замкнутые и менее общительные люди.

Почему так происходит?

Да потому что помимо количества знакомств, мозгу важны ещё и качества этих отношений. И оказывается, что для того, чтобы чувствовать себя счастливым и полноценным в части отношений человеком нам достаточно 5-15 близких нам людей (первые два слоя Данбара). Но только по-настоящему близких. При наличии тесных и надёжных устойчивых социальных связей наш иерархический инстинкт, который отвечает за коммуникацию с другими людьми, воспринимает это как то, что у нас есть своя «внутренняя стая», а значит, мы в безопасности. И такое общение с близкими людьми приводит к выработке окситоцина, что повышает уровень счастья любого из нас.

Однако если у нас в телефонной книге сотни номеров, но при этом нам некому позвонить в сложные времена, не с кем поделиться сокровенным, то тот же иерархический инстинкт воспринимает это, как понижение шансов на выживание, а значит, стимулирует выработку гормонов стресса. Вот почему нам плохо от одиночества.

Мы можем сколько угодно говорить, что нам не нужны другие люди, что от них лишь проблемы, что мы «сами с усами» и тому подобное, но нашему мозгу (а точнее, иерархическому инстинкту) это всё абсолютно «неинтересно», так как он, вызывая выработку гормонов стресса, будет заставлять нас строить надёжные и доверительные отношения. Либо мы так и будем одинокими и несчастливыми.

Так что можно поспорить с поговоркой «Не имей сто рублей, а имей сто друзей», так как для ощущения счастья нам достаточно всего 5-15. Но, к сожалению, в условиях современного ритма жизни не все в состоянии достичь даже этого минимума, требуемого от нас иерархическим инстинктом, так как мы склонны заводить лишь поверхностные связи, не готовы тратить своё время на тесные коммуникации, не бережём отношения с близкими и родными, порой ставим свои интересы превыше интересов других, а потом удивляемся, почему у нас нет того самого ощущения счастья. Хотя от нас всего-то требуется иметь небольшой круг настоящих и надёжных друзей и родных.