Как можно повлиять на свое будущее

Нас всех интересует будущее: сдадим ли мы важный проект на работе (экзамен в школе или ВУЗе), когда закончится какой-нибудь конфликт, кем станут наши дети, будем ли мы успешны, всё ли будет в порядке со здоровьем и ещё тысяча «а будет ли».

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Многие в погоне за будущим совершенно не живут настоящим, «убиваются» так сегодня, что будущая цель, ради которой они идут на жертвы, полностью «сжигает» здесь и сейчас. Кому-то удаётся сделать выводы из прошлого, чтобы изменить своё будущее. У других же «чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса». Определённым людям вообще плевать, что будет в будущем (такие особенно часто потом задаются вопросами, почему всё так произошло). Кто-то просто постоянно мечется среди мыслей, что будет.

Можно ли расслабиться, перестав думать о том, что будет? Не всегда. Исследования показали, что, даже если мы ни о чём не думаем, мы всё равно… думаем. Даже если человек расслаблен, его мысли, одна за одной цепляют следующие, те — третьи, и так мы, подумав изначально о том, что нужно посадить цветок, закончим тем, будем ли вменяемые к старости.

В книге «Не мешай своему будущему» автор — один из ведущих современных учёных-бихевиористов, профессор маркетинга и поведенческих решений Школы менеджмента Андерсона Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе — Хэл Хершфилд рассуждает на тему того, как же всё-таки прекратить терзать себя — настоящего и будущего, как саморазвиваться и не застрять в «сетях» своего сознания, которое регулирует то, о чём мы думаем (и про будущее в том числе). Делимся с вами некоторыми отрывками из книги.

1. Мы можем думать о себе будущих так, как будто это совершенно другие люди

Эмили Пронин, профессор психологии из Принстона, провела исследование, в ходе которого студентов-участников попросили описать блюдо, которое они ели в тот момент. Большинство людей описывали это так называемым взглядом от первого лица, то есть как они видели блюдо перед собой. Затем тех же студентов попросили представить блюдо, которое они съели бы в отдалённом будущем – после того, как им исполнится 40 лет. В этом упражнении студенты примерно в четыре раза чаще использовали ракурс от третьего лица, видя себя так, как если бы они были другим человеком. То есть, в нашем воображении наше будущее «я» выглядит как другой человек.

В своих собственных исследованиях автор книги обнаружил те же результаты: с помощью методов нейровизуализации активность мозга, возникающая, когда мы думаем о себе в будущем, в большей степени соответствует активности мозга, возникающей, когда мы думаем о другом человеке.

2. Постарайтесь сделать так, чтобы ваше будущее «я» казалось ближе

Энн Наполитано, автор бестселлеров, начала писать письма своему будущему «я», когда ей было 14 лет. Она написала письмо самой себе, ставшей на десять лет старше; а затем, спустя десять лет, она прочитала это письмо и написала новое письмо себе будущей.

Это не только требует невероятной самоотдачи, но и сам процесс написания письма своему будущему «я», а также чтение писем от своего прошлого «я» помогли Энн определить основные ценности, которые она считала действительно важными, удерживая её на правильном пути.

В общем, написать письмо нашим будущим «я», а затем встать на место наших будущих «я» – сложное, но очень продуктивное упражнение, которое может помочь сделать будущее более ярким, одновременно помогая нам чувствовать меньше беспокойства в настоящем по поводу всех неопределённостей, которые останутся на долгие годы.

3. Не сбивайтесь с курса, добавляя ограничения к нашему будущему поведению

Мы можем облегчить жизнь нашим будущим «я», составляя грандиозные планы уже сейчас. Например, более здоровое питание по вечерам сегодня поможет нашим будущим «я» оглянуться назад с гордостью. Однако у нас также есть нынешняя версия самих себя, которая неизбежно всё испортит и будет перекусывать поздно вечером. Мы можем противодействовать этому, используя умные устройства для принятия обязательств.

Дэйв Криппендорфф, аспирант Массачусетского технологического института, жил через дорогу от магазина Whole Foods. Он часто ловил себя на том, что тайком выходит из дома, когда сталкивается со сложной задачей, и покупает закуску за закуской. Со временем его талия стала больше, а кошелёк – тоньше. Он хотел найти способ остановить такое поведение, поэтому изобрёл маленький сейф с электронным таймером наверху. Он положил в него закуски и запер на определённый период времени, от минуты до десяти дней. Он поделился своей идеей с компанией Shark Tank, выиграл финансирование и оставил свою высокооплачиваемую работу, чтобы основать Kitchen Safe. За эти годы он обнаружил, что люди используют сейф для стольких разных целей, помимо перекусов на кухне, что переименовал своё детище в kSafe. Кто-то, например, использует сейф, чтобы запирать свой телефон во время ужина, чтобы больше времени проводить со своей семьёй. Вы можете придумать и для себя такое устройство, которое уже сейчас начнёт накладывать некоторые ограничения, чтобы будущее «я» чувствовало и вело себя иначе.

4. Сделайте так, чтобы сегодняшние жертвы воспринимались легче

При любом из компромиссов, существующих между нашим нынешним «я» и нашим будущим «я», жертвовать всегда приходится нашему нынешнему «я», а наше будущее «я» может извлечь выгоду из этих решений, а может и не извлечь. Это почти как быть в плохих отношениях, когда ты единственный, кто всегда что-то делает для другого человека.