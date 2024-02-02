Эксперты рассказали, какие цветы не стоит дарить женщинам и девушкам

Эксперты рассказали, какие цветы не стоит дарить девушкам и женщинам.

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Специалисты не советуют дарить искусственные цветы. Такие букеты сомнительно выглядят даже для украшения интерьера, а в качестве подарка рассматривать их точно не стоит.

Не подходят для подарка грязные или увядшие цветы. Вручение подобного букета может быть расценено как оскорбление.

Не стоит выбирать букеты с объемным блестящим декором. Зачастую продавцы цветов пытаются скрыть недостатки того или иного товара, прибегая к яркому оформлению.

В большинстве супермаркетов можно найти бюджетные букеты из тюльпанов и других недорогих цветов. Такие букеты можно приобрести в качестве дежурного подарка коллегам в офисе, но любимым женщинам их лучше не дарить, передает Общественная Служба Новостей.