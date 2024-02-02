Почему продажи мелатонина в прошлом году установили пятилетний рекорд?

Ойсана Махмудова терапевт телемедицинского сервиса «Доктис» «Мелатонин — это гормон, который влияет на нашу иммунную систему, на все органы системы, потому что гормоны играют очень важную роль в нашем организме, и избыток их или же недостаток может привести к различным осложнениям. Почему пациенты принимают и могут без рецепта купить мелатонин — потому что они видят положительный эффект у пациентов, которым уже назначали мелатонин, и был хороший прогноз, но они не знают ни о последствиях, ни о корректировке дозы. За последние годы очень много неустойчивых к стрессу людей стало, людей, у которых есть нарушения сна, бессонница, так как очень много проводим времени за компьютерами, за телефонами, нарушается режим сна, поздно ложатся спать, очень раннее пробуждение, у человека нарушается образ жизни, который необходим для функционирования организма, в таком случае они прибегают к таким лекарственным препаратам. Ни в коем случае нельзя без показания врача принимать мелатонин. Нарушения могут быть со стороны центральной нервной системы, может быть, наоборот, перевозбуждение организма, может быть седативный эффект, то есть человек всегда хочет спать, могут быть осложнения со стороны желудочно-кишечного тракта».