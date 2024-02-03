Специалисты сообщили, что бардак на столе является признаком умного человека
Исследователи из Гронингенского университета в Нидерландах пришли к выводу, что бардак на столе может быть признаком умного человека, свидетельствующим о ясности мышления и способности принимать нестандартные решения.
Кроме того, специалисты из американского Массачусетского института утверждают, что умение остроумно шутить также является признаком интеллекта. Люди с богатым словарным запасом и быстрой реакцией часто обладают высоким уровнем интеллекта. Также отмечается, что люди с высоким интеллектом часто поздно ложатся спать.
Пятый признак умного человека - излишняя рефлексия. Высокоинтеллектуальные люди склонны не говорить о своих способностях и даже преуменьшать свои знания.
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