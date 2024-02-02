Россиянам подсказали способы справиться с бесконечным «днем сурка»

Избавиться от ощущения, что застрял в повторяющемся цикле действий и событий, можно, если закончить все незавершенные дела, уверена психолог центра здоровья Verba Mayr Марина Романовская.

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Этот и некоторые другие способы справиться с бесконечным «днем сурка» она подсказала в беседе с «Лентой.ру».

Романовская объяснила, «день сурка» — состояние, когда из-за череды одних и тех же событий и действий человек начинает ощущать, будто застрял в повторяющемся цикле, из которого невозможно выбраться. При этом, как отметила врач, не всякую рутину можно считать «днем сурка».

«Если у вас гармоничный и размеренный образ жизни с четким расписанием и стабильностью, и он вас полностью устраивает, это точно не "день сурка", а прекрасный тайм-менеджмент», — подчеркнула психолог.

К признакам этого состояния Романовская отнесла:

ощущение монотонности и однообразия жизни, лишенной новых впечатлений;

отсутствие мотивации и вдохновения, ощущение, что развитие и достижения застопорились;

чувство, что время идет медленно, а дни сливаются в один;

сопротивление новым и неизвестным вещам, избегание изменений;

повторяющиеся шаблоны поведения;

отсутствие нового опыта, знаний, навыков и увлечений;

чувство утраты времени.

По словам психолога, причин появления «дня сурка» может быть много: от работы, которая больше не приносит удовлетворения, до отсутствия новых и интересных событий в жизни и постоянного пребывания в зоне комфорта. Человеку, попавшему в такую ситуацию, сложно изо дня в день выполнять одни и те же задачи, видеть одних и тех же людей и ждать, что жизнь изменится, отметила врач.

Справиться с «днем сурка» поможет прежде всего сознание и принятие того, что это состояние связано с повторяющимися шаблонами и привычками, которые человек сам укоренил в своей жизни, считает Романовская. Она заявила, что это самый важный шаг для начала работы над изменениями. Затем, по ее мнению, следует начать перестраивать свое мышление.

«Часто мы склонны поддаваться отрицательным мыслям и зацикливаться на неудачах, поэтому важно работать над своим мышлением, замечать негативные установки и заменять их позитивными и конструктивными. Также важно наконец закончить все незавершенные дела. Старые незакрытые задачи тянут энергию и не дают ставить новые цели», — пояснила Марина Романовская психолог

Также, чтобы вырваться из этого состояния, психолог посоветовала вести дневник и записывать в него все дела, на которые ежедневно уходят эмоции и время: от чистки зубов до просмотра телевизора перед сном. После стоит внимательно проанализировать свои бытовые привычки и что-то из списка убрать, а что-то попросить делать других людей.

При этом, по мнению Романовской, записывать в дневник стоит и все, что приносит человеку радость. Все источники хороших эмоций надо разделить на три группы: мелкие, не требующие много времени и денег (например, принятие ванны или прогулка), средние (театр, поездка на экскурсию в соседний город) и крупные (отпуск, праздник). Они будут так называемыми «энергетическими островками» человека.