На пути к счастью и успеху: пять способов правильно ставить цели
Всем людям хочется счастья и успеха. Однако для их достижения необходимо четко осознавать свои желания. И в этом человеку помогут правильно подобранные цели. Как их лучше поставить, чтобы добиться желаемого результата, «Вечерней Москве» рассказал бизнес-тренер, коуч, кандидат социологических наук Александр Синютин.
По его словам, счастье и успех в нашем сознании нередко перемешиваются и превращаются в синонимы, однако эти понятия имеют принципиальные различия:
«Успех — это очевидный, осязаемый результат. Например, золотая медаль по окончании школы или назначение на более высокую должность на работе. Счастье же является состоянием человека. Это максимально позитивное ощущение, имеющее протяженность во времени. При этом наше счастье может вовсе не быть связанным с какими-либо видимыми причинами», — объяснил Синютин.
Поэтому первое важное правило постановки любой цели — определить, к какой из двух вышеуказанных категорий ее стоит отнести — будет ли достижение выбранной цели являться для вас успехом или счастьем, отметил коуч.
«Дело в том, что методы в первом и во втором случаях будут принципиально отличаться. Успех требует сконцентрированности и усилий. Счастье, напротив, предполагает расслабление, принятие, умиротворение», — заметил эксперт.
Во-вторых, следует максимально конкретизировать цель, продолжил бизнес-тренер.
«Большинство людей при формулировании цели определяют лишь направление, общий вектор движения. Конечно, совершенно не обязательно при постановке целевого ориентира доводить все до абсурда и каждый раз прописывать точную сумму, которую хотели бы, например, заработать в следующем месяце. Хотя порой так тоже не мешает делать, если цели в первую очередь связаны с ожидаемыми финансовыми достижениями», — подчеркнул Синютин.
Третье правило, которое назвал эксперт: цель должна быть достижима.
«Если вы привыкли к более реалистичному подходу и можете адекватно оценить свои шансы и силы, стоит для начала поставить себе более выполнимую задачу. Реализуете ее, а после поднимайте планку», — посоветовал коуч.
Еще одно важное правило — разбивать достижение целей, особенно амбициозных, на этапы, подчеркнул эксперт:
«Кстати, такой подход содержит в себе приятный скрытый сюрприз: мы сможем отпраздновать не одно достижение в конце большого пути, а сразу несколько — отмечая радостью каждый этап и полученный промежуточный результат»
Пятая рекомендация: наслаждайтесь всем процессом движения цели, порекомендовал бизнес-тренер.
«Некоторые люди полагают, что важнее всего результат. Ради него можно и пострадать, и потерпеть. Да, результат, бесспорно, важен. Но пока мы его стараемся достичь, идет наша жизнь. Если мы научимся обращать внимание, в том числе на сам процесс достижения цели и сумеем сделать его легким, приятным и увлекательным, нам даже не придется использовать слово «добиваться» по отношению к заветному успеху», — считает Синютин.
Чем больше мы будем получать удовольствие в процессе, тем быстрее успех прибежит в наши объятья, заключил эксперт.