На пути к счастью и успеху: пять способов правильно ставить цели

«Некоторые люди полагают, что важнее всего результат. Ради него можно и пострадать, и потерпеть. Да, результат, бесспорно, важен. Но пока мы его стараемся достичь, идет наша жизнь. Если мы научимся обращать внимание, в том числе на сам процесс достижения цели и сумеем сделать его легким, приятным и увлекательным, нам даже не придется использовать слово «добиваться» по отношению к заветному успеху», — считает Синютин.