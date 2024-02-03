Еда от стресса: как управлять эмоциональным голодом

Стресс - одна из самых распространенных проблем в нашем обществе, и подход к ней у всех разный. К сожалению, не все делают это должным образом, и есть те, кто прибегает к помощи еды, чтобы попытаться смягчить ее последствия. Это приводит к так называемым расстройствам пищевого поведения, которые, хотя и могут затронуть любого, особенно распространены у женщин.

Прибегать к еде в ответ на стресс - лишние килограммы на весах. Что же такое эмоциональный голод и как им управлять?

Эмоциональный голод: что это такое

Эмоциональный голод, простыми словами, это желание поесть, чтобы справиться с определенной переживаемой эмоцией. Эта эмоция не обязательно должна быть стрессом, это может быть даже скука, и на самом деле очень часто встречаются неактивные люди, которые пытаются найти в еде тот стимул, которого не хватает в их жизни.

Таким образом, прием пищи как реакция на эмоциональный дискомфорт - это способ подавить или успокоить негативные эмоции, такие как стресс, гнев, страх, скука, грусть и одиночество. Важные жизненные события или, чаще, дискомфорт в повседневной жизни могут вызвать негативные эмоции, которые приводят к эмоциональному перееданию и мешают усилиям по снижению веса.

Проблема эмоционального голода заключается в том, что он становится единственным способом справиться с этой конкретной переживаемой эмоцией. То есть прием пищи как следствие эмоций по своей сути не вызывает беспокойства, но если еда - это единственная форма реагирования, следует задуматься.

Фактически, ваши эмоции могут настолько сильно привязаться к вашим привычкам в еде, что вы автоматически тянетесь за перекусом, когда злитесь или испытываете стресс, не задумываясь о том, что делаете.

Как справиться с эмоциональным голодом

Какие бы эмоции ни побуждали вас переедать, конечный результат обычно одинаков. Эффект временный, эмоции возвращаются, и вы, вероятно, будете нести дополнительное бремя вины за то, что приобрели лишние килограммы. Это также может привести к нездоровому циклу: ваши эмоции вызывают желание переедать, вы ругаете себя за то, что пополнели, чувствуете себя плохо и снова переедаете.

Первым шагом может быть понимание того, что еда - это не проблема, а “прикрытие”. Дать нам разрешение заметить, что мы переборщили с едой и что он хочет сообщить нам об этой ситуации, может быть хорошим началом.

Обратите внимание на телесные ощущения, чтобы отличить физический голод от эмоционального; в этом смысле практика осознанного приема пищи или внимательного приема пищи может быть полезным инструментом.

Чтобы избежать эмоционального переедания, попробуйте следующие советы:

Ведите дневник приема пищи. Рекомендуется, чтобы, если мы определили, что испытываем эмоциональный голод, прежде чем приступить к еде, мы взяли бумагу и ручку, чтобы записать причины, по которым мы думаем, что испытываем эмоциональный голод в данный момент. Это упражнение побуждает нас лучше осознавать свои действия и, таким образом, избегать импульсивности в данный момент, с другой стороны, мы получаем больше ответственности за ситуацию и, наконец, возможно, что после выполнения этого действия эмоциональный голод исчез или стал более контролируемым, чем раньше.

Проверьте себя на реальность голода. Нужно уметь отличать эмоциональный голод от физиологического. Чтобы добиться этого, мы можем задать себе несколько вопросов: Почему я собираюсь есть? Это от голода, беспокойства или скуки?

Мы должны начать быть более внимательными, когда дело доходит до еды. Вот некоторые из советов, которые рекомендуется применить, чтобы поменять ситуацию: