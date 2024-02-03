Еда от стресса: как управлять эмоциональным голодом
Стресс - одна из самых распространенных проблем в нашем обществе, и подход к ней у всех разный. К сожалению, не все делают это должным образом, и есть те, кто прибегает к помощи еды, чтобы попытаться смягчить ее последствия. Это приводит к так называемым расстройствам пищевого поведения, которые, хотя и могут затронуть любого, особенно распространены у женщин.
Прибегать к еде в ответ на стресс - лишние килограммы на весах. Что же такое эмоциональный голод и как им управлять?
Эмоциональный голод: что это такое
Эмоциональный голод, простыми словами, это желание поесть, чтобы справиться с определенной переживаемой эмоцией. Эта эмоция не обязательно должна быть стрессом, это может быть даже скука, и на самом деле очень часто встречаются неактивные люди, которые пытаются найти в еде тот стимул, которого не хватает в их жизни.
Таким образом, прием пищи как реакция на эмоциональный дискомфорт - это способ подавить или успокоить негативные эмоции, такие как стресс, гнев, страх, скука, грусть и одиночество. Важные жизненные события или, чаще, дискомфорт в повседневной жизни могут вызвать негативные эмоции, которые приводят к эмоциональному перееданию и мешают усилиям по снижению веса.
Проблема эмоционального голода заключается в том, что он становится единственным способом справиться с этой конкретной переживаемой эмоцией. То есть прием пищи как следствие эмоций по своей сути не вызывает беспокойства, но если еда - это единственная форма реагирования, следует задуматься.
Фактически, ваши эмоции могут настолько сильно привязаться к вашим привычкам в еде, что вы автоматически тянетесь за перекусом, когда злитесь или испытываете стресс, не задумываясь о том, что делаете.
Как справиться с эмоциональным голодом
Какие бы эмоции ни побуждали вас переедать, конечный результат обычно одинаков. Эффект временный, эмоции возвращаются, и вы, вероятно, будете нести дополнительное бремя вины за то, что приобрели лишние килограммы. Это также может привести к нездоровому циклу: ваши эмоции вызывают желание переедать, вы ругаете себя за то, что пополнели, чувствуете себя плохо и снова переедаете.
Первым шагом может быть понимание того, что еда - это не проблема, а “прикрытие”. Дать нам разрешение заметить, что мы переборщили с едой и что он хочет сообщить нам об этой ситуации, может быть хорошим началом.
Обратите внимание на телесные ощущения, чтобы отличить физический голод от эмоционального; в этом смысле практика осознанного приема пищи или внимательного приема пищи может быть полезным инструментом.
Чтобы избежать эмоционального переедания, попробуйте следующие советы:
- Ведите дневник приема пищи. Рекомендуется, чтобы, если мы определили, что испытываем эмоциональный голод, прежде чем приступить к еде, мы взяли бумагу и ручку, чтобы записать причины, по которым мы думаем, что испытываем эмоциональный голод в данный момент. Это упражнение побуждает нас лучше осознавать свои действия и, таким образом, избегать импульсивности в данный момент, с другой стороны, мы получаем больше ответственности за ситуацию и, наконец, возможно, что после выполнения этого действия эмоциональный голод исчез или стал более контролируемым, чем раньше.
- Проверьте себя на реальность голода. Нужно уметь отличать эмоциональный голод от физиологического. Чтобы добиться этого, мы можем задать себе несколько вопросов: Почему я собираюсь есть? Это от голода, беспокойства или скуки?
Мы должны начать быть более внимательными, когда дело доходит до еды. Вот некоторые из советов, которые рекомендуется применить, чтобы поменять ситуацию:
- Пейте воду перед едой, чтобы уменьшить беспокойство и вызвать состояние спокойствия перед едой.
- Ешьте спокойно и сидя: важно выделить разумное время, чтобы поесть без спешки.
- Определяйте, когда голодны, и старайтесь есть только тогда, когда этого реально хочет наше тело. Контролируйте свои побуждения.
- Ешьте медленно: чтобы добиться этого, вы должны выделить как минимум 20 минут на прием пищи.
- Используйте все чувства. Не только чувство вкуса. Рекомендуется использовать полезные перекусы: фрукты, к примеру, яблоки, или даже изюм. Старайтесь сосредоточить все свое внимание на ощущениях, которые вызывает у нас еда, когда мы прикасаемся к этому фрукту, анализируем его, медленно нюхаем и пробуем на вкус.
- Необязательно чувствовать, что наш желудок полностью полон, чтобы остановиться. Нашему мозгу требуется 15 минут, чтобы отправить сообщение о том, что он удовлетворен, мы должны дать ему это время.
- Хорошо пережевывайте, а не поглощайте пищу.
- Проглотите всю еду, прежде чем делать следующий укус.
- Составьте ежедневное меню блюд.
- Выбирайте более здоровую пищу в перерывах между приемами пищи, например, кусочки фруктов.
- Заниматься спортом.