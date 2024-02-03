Психолог объяснила невосприимчивость людей к критике

«Размытость личных границ тоже формируется из-за мам. Такие ригидные личные границы, когда мы не способны адаптироваться. Когда мама слишком беспардонно себя ведёт, ребёнок вынужден вырабатывать в себе глухоту к критике. Если мама всё время критикует ребёнка, взрослый человек потом вообще не может воспринимать критику в свой адрес. Даже если критика конструктивная, он просто глохнет, не воспринимает или начинает агрессировать. Низкая самооценка формируется, когда мама не создает ценность в ребёнке, все время учит ориентироваться на своё мнение, либо на мнение окружающих. Мнение учителя соседки, подруги важнее. Все должны оценить ребёнка, и только в этом случае ты можешь признать свои достижения. Когда человек вырастает, чем лучше он становится, тем меньше он получает оценки своих достижений, потому что люди не любят оценивать чужие достижения. Получается, что он всё время ищет подпитку своих достижений».