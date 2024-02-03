Экономист о «бездумных» тратах молодежи: «Их можно понять»

«Западная часть общества, особенно молодая, впервые столкнулась с такой инфляцией, которая сейчас идёт во всех странах, то есть ускорение роста цен более чем на 10 процентов. Мы видим, что идут забастовки фермеров во Франции, Германии, и в такой ситуации молодое население находится в смятении, они не понимают, какие их трудности ждут дальше, стараются жить здесь и сейчас, не откладывать жизнь на потом.

Длительные покупки подразумевают накопления, некоторое финансовое планирование. Если ситуация меняется непредсказуемо, а именно такое впечатление сейчас складывается у молодёжи в западных странах, они ощущают потребность потратить то, что есть, в текущем моменте. Можно их понять, более рационально зафиксировать в виде предметов утекающие деньги, у них вполне нормальное поведение».