Как проработать психологические травмы детства взрослому — 6 книг с рабочими техниками

Помогут разобраться в себе и поддержат в сложную минуту.

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Книги по психологии, которые прольют свет на суть посттравматического синдрома и тревожных состояний.

«Гнездо, которое дарит крылья. Самостоятельность ребёнка начинается с привязанности»

Детям нужны спокойные, любящие родители. Но легче сказать, чем сделать, особенно когда жизнь перегружена обязанностями. Большинство воспитывает детей «на автомате», через призму своих установок. Даже самые любящие и заботливые несут в семейное гнездо ошибки своих родителей и передают их по цепочке дальше.

Автор мирового бестселлера «Ребёнок в тебе должен обрести дом» Стефани Шталь и психолог Юлия Томушат написали вдохновляющую книгу о том, как наладить связь со своим внутренним ребёнком ради счастья собственных детей.

«Всё закончится, а ты нет. Книга силы, утешения и поддержки»

Иногда кажется, что в жизни наступила самая тёмная ночь. Что весна и рассвет — это что-то очень далёкое, призрачное, недостижимое. В такие моменты нет ничего важнее тёплого объятия, руки, протянутой для поддержки. Такой поддержкой станет новая работа Ольги Примаченко, автора мегабестселлера «К себе нежно».

Читатели уже прозвали новую книгу «подорожником для души». Она бережно проведёт через боль к вере, что светлое утро обязательно наступит.

«Дар травмы. Как прожить травмирующие события и превратить их в точку роста»

Психологическая травма — это напоминание о болезненном событии из прошлого, реакции, которые запускает организм, чтобы защититься от повторения негативного опыта. Они возникают, даже когда нет реальных причин для беспокойства, нарушая душевное равновесие человека.

В книге «Дар травмы» семейный врач, специалист по работе с посттравматическим синдромом Кристи Гибсон предлагает инструменты, которые помогают преодолеть психологическую травму и выйти в состояние, когда боль из прошлого не мешает настоящему и будущему.

«Ремонт крыш и крыльев. Психологический стендап о том, как починить себя»

Правда ли, что все травмы родом из детства, и нужно ли начинать ремонт психики с детской комнаты? Как перевести жизнь из режима «я в домике» в режим «я иду гулять», и почему второе полезнее? Откуда берётся бессонница и какие практики помогут вернуть себе здоровый сон и отдых?

Это одна из самых забавных книг жанра «селф хелп» с набором полезных инструментов, которые помогут «починить крышу и отрастить крылья». Практики и упражнения, текстотерапия и авторские методики загадывания желаний, чек-листы и памятки — всё это поможет создать идеальный дизайн-проект своего внутреннего мира и постепенно воплотить его в реальность.

«Рецепт равновесия. 30 карт от тревоги и депрессии»

А это не книга, но поддерживающие карточки по мотивам бестселлера «Так себе. Самотерапия для тех, кто устал от депрессии, тревоги и непонимания». Автор книги и карточек — психиатр Кирилл Сычёв. Сам себя он называет панком и циником.

Возможно, поэтому и книга, и эти карточки, посвящённые невесёлой болезни, заставляют улыбнуться. «Карточки-друганы с работающими лайфхаками», — так говорит о них автор. В каждой карточке — полезный совет Сычёва и забавная иллюстрация художника Валентина Поткина.

«Что знают мои кости. Когда небо падает на тебя, сделай из него одеяло»

У Стефани есть всё, что нужно для счастья. Крутая работа, заботливый парень, уютная квартира. Казалось бы, жизнь прекрасна. Но почему её мучат депрессия и панические атаки? В поисках ответа Стефани идёт к психотерапевту и в 30 лет впервые узнаёт свой диагноз: комплексное посттравматическое стрессовое расстройство. В детстве мама избивала её теннисной ракеткой, таскала за волосы. Причины могли быть разными.