Лишнее внимание на стрессе вредит вашему здоровью: исследование

Стресс не только вреден для психики, но и может нанести вред физическому здоровью, говорится в новом исследовании Университета Бата. Работа, опубликованная в журнале Stress and Health, показала, что люди, воспринимающие стрессовые ситуации как «угрозу», испытывают больше проблем с психическим и физическим здоровьем по сравнению с теми, кто видит в них лишь временные трудности.

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Ваше восприятие стресса имеет значение. Восприятие стрессовых ситуаций как вызовов, а не как угроз, связано с улучшением психического и физического здоровья. Исследователи опросили 395 спортсменов на предмет их оценки стресса и общего самочувствия. Они считают, что полученные результаты применимы и к неспортсменам.

Это исследование — первое в своем роде, посвященное изучению связи между оценкой стресса и здоровьем. Необходимо провести дополнительные исследования, чтобы понять, как эффективно научить людей переосмысливать восприятие стресса, считают ученые.