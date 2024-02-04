Психологи выяснили, что люди склонны к предвзятости в отношении ИИ-картин

Японские ученые из Университета Кейо в Токио выяснили, что люди склонны к предвзятости по отношению к изображениям, созданным нейросетями. При этом далеко не все способны отличить произведения живых авторов от работы искусственного интеллекта. Исследование опубликовано в научном журнале Perception.

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В эксперименте приняли участие 34 студента без опыта оценки в художественной сфере. Им продемонстрировали 40 картин. Половина была создана настоящими художниками, остальные сгенерировала нейросеть Disco Diffusion.

Сначала участники просматривали серию работ (как созданных человеком, так и созданных искусственным интеллектом), отображавшихся на экране в течение 20 секунд каждая с интервалом в одну секунду между ними. Затем добровольцев попросили оценить каждое из представленных произведений по таким критериям как красота или техника. Результаты первого опыта показали, что люди тратили одинаковое количество времени на разглядывание изображений, если не знали, создано оно человеком или ИИ.

Затем студентов попросили определить, какие из показанных работ сгенерированы нейросетью. Участники верно классифицировали 68% картин от живых авторов и 43% ИИ-иллюстраций.

Наблюдение за движениями глаз показали, что если человек думал, что перед ним продукт ИИ, то он тратил меньше времени на его изучение по сравнению с предполагаемым творчеством человека.