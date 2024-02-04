Истинное самоедство: как отстать от себя и обрести гармонию

Люди привыкли себя критиковать, все успевать любой ценой и требовать от себя невозможного. Однако такое самобичевание угнетает и способно вогнать в бесконечную тревогу и депрессию. «Вечерняя Москва» узнала у психолога Галины Добромировой, как отстать от себя и обрести гармонию.

© Vm.ru

По ее словам, чтобы помочь себе отцепиться от самого себя, полезно осознать вероятные причины этого явления, тогда это начнет терять свою силу и власть над человеком.

Сильное убеждение

Возможно, отметила психолог, человека преследует постоянное ощущение, что ему чего-то не хватает в жизни: любви, денег, признания, комплиментов, уважения, статуса или славы. Важно обратить внимание, что при таком раскладе он останавливает свой выбор на постоянных лишениях, сконцентрировавшись лишь на этом.

«Например, вы постоянно испытываете дефицит чего-либо и «гоняетесь» за тем, чего вам не хватает. Достаете себя и, скорее всего, еще и других людей, требуя чего-то. За этой нехваткой прячется одно очень сильное убеждение: если вы будете тем, кто вы есть на самом деле, произойдет что-то ужасное, неприемлемое, постыдное. По сути, вы не принимаете себя таким, какой вы есть, — объяснила Добромирова. — В такой ситуации человек думает, что он недостаточно хорош»

Психолог подчеркнула: необходимо пересмотреть это убеждение в отношении себя, отказаться от него.

«Осознанно выберите себя и примите таким, какой вы есть. Лучше быть, чем казаться. Не бойтесь быть собой. А также ощущайте удовлетворенность собой. Вам всего достаточно уже сейчас (знаний, умений, времени, сил), чтобы быть счастливым. Прочувствуйте это. Пусть чувство достаточности станет постоянным вашим спутником, — посоветовала специалист.

Безусловная любовь к себе

Обычно человек, который себя не любит, занимается самобичеванием, самокритикой, осуждением и имеет к себе завышенные требования. Но нужно любить себя без условий, заметила психолог:

«Даже если вам не нравится ваша физическая форма, какое-то качество или совершенное действие, все это — повод любить себя горячо и всем сердцем и в таких проявлениях тоже. В жизни вы можете проявляться так, что это потом не пройдет вашу внутреннюю цензуру. Не надо предъявлять по отношению к себе высокий счет. Ослабьте свои стандарты. Относитесь к себе по-доброму»

По мнению эксперта, здесь тоже актуален момент принятия себя на том уровне эволюции, на котором вы находитесь в текущий момент:

«Принимайте и свои пределы, зная, что они временные. Когда-то вы и их «проломите». Дайте себе право быть слабым, трусливым или злым человеком. Дайте себе право быть разным или разной. И любите себя во всех проявлениях»

Пусть пока так побудет

Порой очень сложно остановить себя на каком-то уровне результата. Сила чувства недостаточности может и здесь сослужить вам плохую службу, предупредила специалист.

«Вы захотите превзойти свои пределы снова, незаметно для себя превращаясь в перфекциониста. Начните говорить себе: «Пусть пока так побудет». И «отходите» от дела. Таким образом вы отстанете от себя в вашем постоянном стремлении сделать еще капельку лучше. Если потом потребуется, вы сможете сделать еще один подход к этому делу. Знайте, что задуманный вами образ результата как идеальный — это чаще всего ваша собственная иллюзия. Не факт, что на деле нужно именно так, как вы решили в своей голове», — заверила психолог.