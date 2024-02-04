Психолог назвал простые способы поддерживать хорошее настроение

Наполнить жизнь положительными эмоциями, радостью и позитивом помогут несколько несложных приемов. Об этом Москве 24 рассказал специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов.

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4 февраля во многих странах отмечается День хорошего настроения – в эту дату принято всячески себя веселить и делать то, что нравится больше всего.

По словам эксперта, в целом иногда даже мелочи могут испортить настроение и вывести из себя – нахамили на улице, порвалась любимая куртка, ребенок не делает домашнее задание и так далее. Однако человек способен контролировать свои эмоции и менять отношение к происходящему, отметил он.

«Поводов для грусти может быть много, и далеко не все события получается отнести в разряд пустяков. Однако счастье – это выбор. Человек обладает очень значимой особенностью: встать над ситуацией, посмотреть на нее с другого ракурса, изменить отношение к происходящему»

По словам психолога, один из важных моментов – пересмотр приоритетов. Иногда человек продолжает делать что-то по старой памяти – потому что так проще, меньше напряжения. Но бывает полезно провести ревизию убеждений, расставить ценности в том порядке, который наиболее отвечает желаниям.

«Так мы сможем избавиться от того, что давно не приносит развития. По итогу изменения станут заметнее, появятся новые увлечения, люди, события», – отметил психолог.

Также нельзя забывать о своих интересах: по мнению специалиста, хорошо, когда человек не ограничивается профессией, а старается развиваться в разных направлениях. Если есть любимое хобби, нужно регулярно возвращаться к нему – это станет источником спокойствия и энергии.

Важно и смотреть на вещи шире, подчеркнул Хакимов. Все люди разные и имеют свою точку зрения – порой это становится причиной конфликтов и испорченного настроения. По словам эксперта, гораздо полезнее признать, что мир многообразен и увиденное зависит от смотрящего. Понимание этого поможет избежать напряженных эпизодов (например, при столкновении мировоззрения).

Еще одним важным моментом психолог считает круг общения.

«Токсичных, критикующих и вечно брюзжащих лучше держать поодаль, чтобы не расстраиваться из-за очередного потока негатива»

Кроме того, нужно научиться отстаивать личные границы и уметь говорить "нет", когда действительно не остается сил и желания кому-то помогать или подпускать ближе.

«Выстраивая здоровый барьер между окружающими, друзьями или коллегами, мы избавляемся от ненужных обязательств, хлопот и массы негативной информации», – подчеркнул эксперт.

Если же все-таки настроение испортилось, можно вспомнить какой-то веселый случай из жизни, приятную встречу с друзьями или даже забавное видео с котиком – скорее всего, тут же станет лучше. Организм будет реагировать на улыбку, вызывая соответствующие ощущения.

Также нужно обязательно находить время для отдыха. Побездельничать, поспать подольше в выходной, сделать небольшой перерыв во время работы – эти простые действия тоже поднимают настроение, заметил эксперт.

«Сюда также можно отнести физическую активность: йога, тренировки в зале или дома, пробежки, лыжи или велосипед – все это не только полезно, но и приносит удовольствие за счет выработки эндорфинов»

Хакимов также напомнил, что жизнь во многом состоит из мелочей, на которые нужно обращать внимание: прогулка в хорошую погоду, вкусное блюдо, красивая вещь, музыка, объятия близкого человека – такие крохотные активности сделают повседневность богаче и ярче, отметил эксперт, добавив, что стресс снижается даже от ожидания чего-то хорошего.