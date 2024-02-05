Психолог рассказала, что подарить женщине на День влюбленных

В такую романтическую дату, как 14 февраля, мужчине лучше всего сделать своей даме сюрприз, например, подготовить все для уютного вечера и красиво признаться в любви. О способах отпраздновать этот день рассказала психолог Наталья Наумова.

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«Будет очень хорошо, если мужчина сделает сюрприз своей любимой женщине: подготовит прекрасный вечер, чтобы провести время вместе, сочинит стихотворение или пожелание и красиво признается в любви. Женщины любят такие вещи», – отметила Наумова.

Подарок на День влюбленных нужно выбирать исходя из интересов партнера. Обычно женщины рассказывают или намекают на то, что хотят получить, добавила Наталья Наумова.

Выбирая подарок женщине, лучше всего отдать предпочтение украшениям, косметике, духам или электронным устройствам. Так, хорошим подарком будет фен или смартфон, отметила психолог в разговоре с News.ru.