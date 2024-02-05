Психолог рассказал, как поддерживать хорошее настроение

Пересмотр приоритетов и расстановка ценностей в том порядке, который наиболее отвечает вашим желаниям, поможет поддерживать хорошее настроение. Об этом «Москве 24» рассказал специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов.

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По его словам, это позволит исключить из жизни те пункты, которые не позволяют развиваться. Так в жизни человека могут появиться новые увлечения, люди и события. Помимо этого, эксперт рекомендует не забывать про хобби, которое может стать источником спокойствия и энергии. Важно также проанализировать свой круг общения.

«Токсичных, критикующих и вечно брюзжащих лучше держать поодаль, чтобы не расстраиваться из-за очередного потока негатива», — отметил Хакимов.

Чтобы избавиться от негативной информации и ненужных обязательств, он также советует научиться отстаивать личные границы и уметь говорить «нет», когда действительно нет сил и желания кому-то помогать или подпускать ближе.

Врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог «СберЗдоровье» Дарья Утюмова до этого говорила, что для поддержания настроения следует ежедневно съедать два-три банана, 150 г сельдерея или 50 г морской капусты.