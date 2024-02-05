Психолог дала советы, как подготовиться к первому свиданию

При некоторых ошибках, допущенных на первом свидании, второго может уже не быть. К встрече следует подготовиться заранее. Об этом рассказала психолог Надежда Аллахвердян.

© Вечерняя Москва

Она посоветовала обратить внимание на язык тела. Стоит помнить о правильной осанке, уверенные в себе люди нравятся не только сами себе, но и окружающим. Эксперт посоветовала посмотреть на себя со стороны, можно снять себя на видео во время обычных действий. Так человек сможет понять, как его видят окружающие, и сможет скорректировать свои действия.

Также для успешного свидания важно иметь навык сторителлинга, чтобы суметь заинтересовать собеседника, передает РИАМО.

Специалист напомнила о распространенной ошибке на свидании — придавать значимость незнакомым людям и выстраивать ожидания от других. Нужно постараться максимально расслабиться и просто получать удовольствие от общения.

Она уточнила, что женщине не надо быть навязчивой, не стоит спрашивать, когда будет следующая встреча, и писать первой после свидания.