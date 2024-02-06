Вечная тема: восемь ожидаемых книг о любви в 2024 году

Бывают времена, когда кажется, что вот именно сейчас - совсем не до сантиментов, что жизнь обязывает нас быть серьезными и сконцентрироваться на решении проблем. А “такие глупости”, как, скажем, любовь, минимум пока неуместны. Но не зря книги на эту тему относятся к “вечным”. Если в нашей жизни нет места для любви, - зачем тогда жить? И мировая литература солидарна с таким мнением. Выбрали из списка 200 произведений о любви, которые готовятся к выходу в 2024 году те, что привлекли наше внимание.

© dreamstime.com

“Это лето будет другим”

Новый роман канадской писательницы Капли Форчун, автора таких бестселлеров, как “Встретимся у озера” и “Каждое лето после”.

Лёгкая, как лето, история о невероятной химии между Люси и Феликсом, отношения между которыми зарождаются во время отдыха на острове. Но кроме невероятного чувства, похожего на разряд электричества, у них есть длинный список причин, по которым им нужно держаться подальше друг от друга. Люси и Феликс клянутся никогда больше не повторять ту невероятную ночь. Но сказать легче, чем сделать.

“Как закончить любовный роман”

Новинка от известной китайской писательницы и режиссера Юлин Куанг рассказывает о страшной трагедии, которая разъединила главных героев на тринадцать долгих лет. За это время оба успели стать успешными людьми.

Хелен стала автором бестселлеров и сконцентрировалась на своей карьере. Для ее дальнейшего развития она отправляется в Лос-Анджелес — город, где никто не не знает. Кроме…

Обложка книги

Грант сделал все, что в его силах, чтобы забыть прошлое. Он стал успешным сценаристом, любимым в своем городе. Так случается, что Грант и Хелен снова встречаются для развития одного, ставшего для них общим, проекта. История показывает нам, что ключ к примирению со своим прошлым – и с самими собой – может заключаться в том, чтобы держаться друг за друга в настоящем.

“Любовь, ложь и вишневый пирог”

Али Хэйзелвуд - итальянский нейробиолог и автор любовных романов. Российскому читателю она известна по бестселлеру “Гипотеза любви”.

Ее новый роман - очаровательная и умная романтичная комедия об отчаянных попытках молодой женщины отбиться от назойливой матери. Лишь для того, чтобы осознать: мама знает лучше.

Соцсети

Мать писательницы и бариста Эмили отчаянно навязывает дочери в мужья парня, который в глазах Эмили выглядит не достойным ее. Она вступает в фиктивную связь с Марком, только чтобы избавиться от назойливых нравоучений матери.

Но с каждым фальшивым свиданием Эмили понимает, что Марк - не совсем тот, кого она себе представляла.

“Золотые земли. Его забрал лес”

Российский писатель Ульяна Черкасова пишет в жанре Young Adult. Ее книги интересны как взрослым, так и подросткам.

Обложка книги

Новый роман рассказывает об исчезнувшем в Великом лесу студенте. Все, что о нем было известно на момент пропажи, - загадочная любовь к ведьме.

“Письма к Вере” Владимир Набоков

Издательство АСТ в этом году переиздает книгу гениального классика Владимира Набокова, которая полностью состоит из писем писателя к своей жене.

azbooka.ru

«…Мы с тобой совсем особенные; таких чудес, какие знаем мы, никто не знает, и никто так не любит, как мы». Письма Набокова - что-то такое беззащитное, обезоруживающее. Так обнажить свою душу может лишь мужчина, который действительно любит. Жена Набокова была его музой, ей он посвятил все свои произведения.

Они прожили вместе 50 лет. Вероятно, это то самое доказательство, что настоящая любовь существует. Ведь это такое наслаждение - каждый день читать предложения и слова, полные искренной любовью.

“Невеста”

В новом паранормальном романе уже известного нам автора Али Хэйзелвудвы узнаете о любви, в которую буквально вгрызаются зубами. История об опасной связи вампирши и оборотня не оставит вас равнодушными.

Обложка книги

Мизери Лара, дочь могущественного вампира, решается на брак по расчету и обрекает себя на риск до конца жизни прожить в обществе своих злейших врагов - оборотней. Для этого решения у нее есть веская причина, о которой знает лишь она.

“Письмо любви к тебе”.

Кэнди Стайнер - автор любовных бестселлеров номер один по версии Amazon. Ее новую книгу, которую российский читатель увидит в последних числах января, сравнивают с американскими горками.

Обложка книги

Что ещё можно сказать о произведении автора, которые пишет о любви так, что это нравится всем? Любовь - это, пожалуй, и вправду эмоциональные американские горки.

“Поплавок, который утонул”

Эта книга написана Екатериной Балан, писателем, автором телеграм-канала о книгах и редактором "Рамблера". Это история любви двух людей, за плечами которых - по 12 лет неудачных браков.

Казалось бы, если любовь пришла, - просто открой ей объятия и прими с благодарностью. Но не все так просто, если это чувство нахлынуло, когда вам уже за 40.

Обложка книги

Марат и Марта созданы друг для друга, но хватит ли им смелости изменить свои жизни для их любви?