Почему мы откладываем дела на завтра и как перестать это делать

Прокрастинация — один из главных барьеров, мешающих вам заставить себя работать, принимать правильные решения и жить той жизнью, о которой вы мечтали. Когда вы откладываете дела на завтра, вы теряете время, которое могли бы потратить на что-то значимое.

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Если вы сможете побороть этого лютого врага, вы добьетесь большего и при этом сможете реализовать весь свой потенциал. О том, почему мы прокрастинируем и как с этим справиться, — в материале «Рамблера».

Психологи обнаружили различные причины, по которым люди оттягивают время, и, скорее всего, это не то, что вы думаете. Исследования показывают, что к числу причин, вызывающих прокрастинацию, относятся, в частности, низкая уверенность в себе, тревожность и пониженная самооценка. Ключевым фактором, объединяющим большинство этих причин, являются эмоции и настроение.

Прокрастинация также может быть следствием депрессии. Чувство безнадежности, беспомощности и недостаток энергии могут затруднить начало и завершение самой простой задачи. Депрессия также может привести к неуверенности в себе. Когда вы не можете понять, как взяться за проект, или чувствуете неуверенность в своих силах, вам может быть проще отложить его.

Прокрастинация описывается как сложная дезадаптивная реакция на различные воспринимаемые стрессовые факторы. Это краткосрочное решение сиюминутной проблемы. Однако прокрастинаторы не задумываются о долгосрочных последствиях того, что они оставляют задачи невыполненными до последнего момента. По иронии судьбы, откладывая выполнение задания, вы почувствуете себя лучше поначалу, но будете испытывать стресс, когда у вас останется слишком мало времени на это дело.

Несколько исследований показали негативные последствия прокрастинации, которые включают в себя проблемы с учебой, трудоустройством и финансами, плохое самочувствие, ухудшение психического и физического здоровья. Было доказано, что хронические прокрастинаторы имеют более высокий уровень стресса и большее количество острых проблем со здоровьем, которые могут привести к гипертонии и сердечно-сосудистым заболеваниям.

Исследователи предлагают сразу несколько способов справиться с прокрастинацией: