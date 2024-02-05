Психолог назвала самые неудачные подарки ко Дню всех влюбленных
Кухонные принадлежности являются самыми неудачными подарками ко Дню всех влюбленных, считает психолог Елена Иванова, сообщает "Вечерняя Москва".
По ее словам, такие предметы могут задеть чувства второй половины, так как в них отсутствует романтика. Именно поэтому презенты в виде набора кастрюль или сковородки как минимум странные, уверена Иванова.
"Такой подарок уместен, если заранее девушка просила своего возлюбленного купить ей нечто подобное", – уточнила она.
Также в перечень неудачных подарков можно включить абонемент в спортивный клуб или косметологический центр. Иванова сказала, что девушка даже с самой идеальной фигурой расценит такой презент как оскорбление. А намек на косметолога станет "еще одним гвоздем в гроб ваших отношений", уверена эксперт.
Плохими подарками с точки зрения эзотерики являются колющие и режущие предметы, а также часы. У первых много негативной энергии, говорит Иванова, а с часами связывают поверье, что они будут отсчитывать время до вашего расставания.
Другими неудачными презентами являются нижнее белье, одежда, платки, халаты, банные принадлежности, а также плюшевые игрушки и даже деньги, подчеркнула психолог.
Ранее клинический психолог Станислав Самбурский объяснил, почему взрослые люди в свой день рождения могут испытывать грусть и тревогу. Он считает, что они вспоминают неудачи, нереализованные желания и испытывают одиночество.
Этот праздник является маркером времени, заставляющим человека задуматься о прошлом, настоящем и будущем. Также, считает Самбурский, в день рождения люди испытывают страх старения.