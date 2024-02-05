Ученые назвали лучшее время для принятия важных решений

Нейробиолог Рассел Фостер из Оксфордского университета рассказал, что временной промежуток между 11 часами утра и 12 часа дня оптимален для принятия важных решений и просьб об одолжении. Выбор времени обусловлен повышением когнитивных способностей.

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Профессор объяснил, что в период между 11:00 и 12:00 когнитивные способности и скорость реакции человека находятся на пике. Этот временной промежуток также характеризуется повышением настроения. Это означает, что принятое решение будет достаточно взвешенным и обдуманным. На принятие решений в другое время дня влияют усталость и загруженность делами.

Фостер отметил, что этот период предпочтителен для того, чтобы просить об одолжении или получить ответы на давно интересующие вопросы.