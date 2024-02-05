Мужчина пожаловался медикам на симптомы токсикоза

Житель Китая пожаловался медикам на симптомы токсикоза
Медики обследовали пациента и выяснили, что он совершенно здоров. При этом из разговоров стало ясно, что жена Чжу беременна. Интересно, что женщина на недомогания вообще не жаловалась.
Врачи предположили, что состояние господина Чжу может быть вызвано стрессом, беспокойством за жену или нарушением гормонального равновесия.
"Врачи сказали, что мои проблемы, скорее всего, связаны с нашей особенно глубокой связью с супругой", - рассказывает житель провинции Шаньдун.
Медики заверили необычного пациента, что подобное состояние – это лишь временное явление, которое совершенно не опасно для его здоровья.