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Житель Китая пожаловался медикам на симптомы токсикоза

Медики обследовали пациента и выяснили, что он совершенно здоров. При этом из разговоров стало ясно, что жена Чжу беременна. Интересно, что женщина на недомогания вообще не жаловалась.

Мужчина пожаловался медикам на симптомы токсикоза
© Unsplash

Врачи предположили, что состояние господина Чжу может быть вызвано стрессом, беспокойством за жену или нарушением гормонального равновесия.

"Врачи сказали, что мои проблемы, скорее всего, связаны с нашей особенно глубокой связью с супругой", - рассказывает житель провинции Шаньдун.

Медики заверили необычного пациента, что подобное состояние – это лишь временное явление, которое совершенно не опасно для его здоровья.

Психология