Мужчина пожаловался медикам на симптомы токсикоза

Медики обследовали пациента и выяснили, что он совершенно здоров. При этом из разговоров стало ясно, что жена Чжу беременна. Интересно, что женщина на недомогания вообще не жаловалась.

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Врачи предположили, что состояние господина Чжу может быть вызвано стрессом, беспокойством за жену или нарушением гормонального равновесия.

"Врачи сказали, что мои проблемы, скорее всего, связаны с нашей особенно глубокой связью с супругой", - рассказывает житель провинции Шаньдун.