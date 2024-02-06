«Мастера соблазнения»: кто такие темные эмпаты и почему они опаснее нарциссов

Большинство людей уже научились распознавать манипуляторов и стараются не иметь дел с нарциссами, но есть тип личности, который, по мнению некоторых психологов, распознать еще сложнее: темный эмпат. Что это за люди и какими отличительными чертами обладают, рассказала «Вечерней Москве» психолог и нутрициолог Катерина Кузина.

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Что такое темная эмпатия

Термин «темный эмпат» был придуман исследователями в 2021 году для обозначения людей, которые имеют высокие показатели по чертам личности темной триады — нарциссизму, психопатии и макиавеллизму — и высокие показатели по эмпатии.

Эмпатия — это дополнительный инструмент в арсенале нарциссов, который помогает им заставлять других делать то, что они хотят. Такие люди выражают сочувствие, но эмоционально не подключаются к вам.

Хотя название «темный эмпат» подразумевает способность заботиться о других людях на каком-то глубоком уровне, существуют разные виды эмпатии, и не все они приводят к настоящей связи.

Когнитивная эмпатия означает понимание чувств на интеллектуальном уровне, но не на эмоциональном, разница заключается в неспособности чувствовать и сопереживать тому, что чувствует другой человек. Хотя темные эмпаты могут улавливать сигналы и детали эмоций человека, они никогда не позволяют этим чувствам затронуть их лично.

Темные эмпаты — мастера соблазнения

Человек осыпает вас ласками, обычно в самом начале отношений, а затем — чтобы удержать вас рядом после крупной ссоры или конфликта. Это общая черта для всех нарциссических типов личности, и ее еще сложнее распознать у темных эмпатов. Вначале они будут такими, какими вы хотите их видеть, потому что быстро выявляют ваши желания и потребности.

В то время как классический нарцисс может пытаться произвести на вас впечатление роскошными подарками и дорогими свиданиями, темный эмпат может пойти еще дальше и попытаться подстроиться под ваши эмоциональные потребности, например показаться более чувствительным. Они пытаются быть такими, потому что хотят нравиться вам, это подпитывает их самовлюбленное эго.

Они во всем с вами соглашаются

Темные эмпаты могут пытаться произвести впечатление на окружающих тем, что у них одинаковые интересы, включая приверженность одним и тем же политическим идеям и идеям социальной справедливости. Когда мы боремся с общим врагом, наши эмоции друг к другу разгораются. К темным эмпатам, как правило, тянет магнитом, потому что мы считаем, что они разделяют наши интересы. Поскольку у таких людей часто отсутствует контроль над импульсами, темный эмпат может быть готов зайти очень далеко, убеждая других в том, что он настоящий крестоносец.

Нарциссические наклонности

Хотя их подход к завоеванию вашего расположения может выглядеть иначе, чем у классических нарциссов, в конечном итоге все заканчивается одинаково — вас изматывают спорами и требуют постоянного внимания. Вам приходится постоянно подпитывать их эго: либо вы будете постоянно ходить по тонкому льду, либо станете их собственностью, которую они смогут выставлять на всеобщее обозрение.

Нет стремления к совершенству