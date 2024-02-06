Слишком близко к сердцу: что такое гиперчувствительность и как с ней жить

Некоторые люди воспринимают близко к сердцу пустяки и не могут справиться с лавиной эмоций. Психолог, ОРКТ-терапевт Маргарита Алексеева рассказала «Вечерней Москве», что такое гиперчувствительность и как с ней жить.

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Что такое гиперчувствительность

По ее словам, гиперчувствительность — это сильная эмоциональная реакция нервной системы на происходящее вокруг. Она может проявляться как повышенная чувствительность органов чувств, а также как слишком сильная реакция на эмоции.

— Изначально нужно принять свою гиперчувствительность как данность. Это не хорошо и не плохо, но нужно учитывать это условие и учиться корректировать нагрузки, — сказала она.

Эксперт объяснила, что при гиперчувствительности нервная система человека сильнее и активнее реагирует на внешние и даже внутренние раздражители.

— Представьте, что у вас для каждой сенсорной системы есть емкость для сигналов-стимулов. И у обычных людей эта емкость как трехлитровая банка, а у человека с гиперчувствительностью — как кофейная чашка для эспрессо. Звуки, яркий свет, сильные прикосновения, запахи, вкусы — все это бьет по психике человека, — рассказала она.

Гиперчувствительность у детей

Как рассказала специалист, для детей с такой гиперчувствительностью существуют корректирующие методики. Одна из задач которых — объяснять родителям, педагогам и самим детям, что с ними все нормально, просто у их организма есть особенность.

Психолог объяснила, как понять, что у ребенка гиперчувствительность:

ребенок не любит плотно сидящую, обтягивающую одежду;

постоянно что-то грызет;

раскачивается на стуле и просто дергает ногой;

не любит качели и подвижные, громкие игры.

— Можно подумать, что ребенок невоспитанный и у него проблемы с поведением. Если ваш малыш имеет похожие странности в поведении, обратитесь к специалисту-нейропсихологу, дефектологу для того, чтобы подобрать «сенсорную диету» и научить его контролировать свое поведение, — посоветовала Алексеева.

Интересно, что похожая симптоматика часто развивается у здоровых взрослых на фоне хронического стресса или переутомления. При этом сбой идет в разных системах, заявила собеседница «ВМ».

— Чаще всего это повышенная чувствительность возникает к звукам ближе к вечеру, особенно, если ваша работа связана с большим количеством общения. А физическая разбалансировка и головокружение часто бывают у педагогов, работающих с маленькими детьми, потому что необходимо контролировать сразу 15–20 быстро перемещающихся объектов, — рассказала она.

Эмоциональная гиперчувствительность

Вторая разновидность гиперчувствительности выражается в том, что любая эмоция буквально накрывает человека с головой, подчеркнула психолог.

— Совершенно незначительный повод может привести к яркой вспышке гнева, приступу страха и перевозбуждения. Для таких людей очень важно уметь выдерживать свои эмоции, не подавлять их и не контролировать, — рассказала она.

Специалист рассказала несколько способов, как правильно отслеживать свои эмоции при гиперчувствительности и правильно их проживать:

Таблица эмоций. Часто люди не различают свои эмоции, не могут их описать и тем более справляться со своим состоянием, просто потому, что не понимают, что именно сейчас происходит. Таблица поможет разобраться в себе и определить, что вы чувствуете.

Дневник эмоций. Очень распространенная техника. Заводите будильник на любое время в течение дня, и, когда он звонит, отвечайте на вопросы: «Что сейчас происходит? Что я чувствую? Какая эта эмоция по интенсивности?». Ответы фиксируйте в дневнике.

Наблюдение, выдерживание и размещение. Когда на нас накатывает эмоция, это похоже на то, как волна накрывает с головой. Иногда срываются даже люди без гиперчувствительности. Запомните, что эмоциональная волна обычно длится минут 10–12. Если вы выполняли технику «дневник эмоций», вам будет проще заметить, что сейчас с вами происходит. Переведите все внимание на свое тело и заметьте, какое у вас сейчас дыхание, какой пульс, что с вашими руками, спиной, плечами, лицом. Вы заметите, что именно происходит с вашим телом в момент яркого проживания эмоции. Это и будет «размещение».