Эксперт по семейным отношениям, гештальт-терапевт, женский трансформационный коуч Виктория Власова рассказала, почему мужчина теряет интерес к женщине и можно ли возродить чувства.

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Виктория провела более 4000 личных консультаций, разобрала более 3500 историй. Более 10 лет помогает восстанавливать отношения. Автор проекта: «Как вернуть любимого человека».

Интервьюер – руководитель журнала Colady Наталья Капцова.

Наталья Капцова: Сегодня у нас в гостях психолог-эксперт Виктория Власова. Здравствуйте, Виктория, спасибо большое, что пришли к нам на интервью в «Colady».

Виктория Власова: Здравствуйте! Благодарю за приглашение.

Наталья Капцова: Виктория, для начала попросим вас немного рассказать о себе. Какое у вас образование и почему на эту профессию пал ваш выбор?

Виктория Власова: Я психолог, гештальт-терапевт, коуч. В вопросах отношений помогаю людям уже более 10 лет.

Направление выбрано мной не просто так. Во-первых, я поняла, в школе и в институте никто нас не обучал теме взаимоотношений. А это крайне важная часть нашей с вами жизни. Во-вторых, я сама однажды поняла, что у меня лично не получается построить отношения. А если и удалось вступить в, казалось бы, здоровые, счастливые отношения, то и они со временем превращались в токсичные.

Наталья Капцова: Расскажите, пожалуйста, на каком этапе вашего становления как специалиста, вы начали наблюдать изменения в своей жизни? Через сколько лет практики вы всё-таки смогли создать здоровые и приемлемые для себя отношения?

Виктория Власова: Вообще на тему изучения отношений меня подтолкнуло расставание с человеком, который действительно зацепил меня. Пока я находилась в этих отношениях, не понимала, что я контролировала, подавляла, «пилила». В итоге человек не выдержал и сказал, что ему крайне тяжело жить со мной. В этот момент я будто «проснулась».

Ведь именно тот злосчастный тотальный контроль, недоверие — это первый «шаг» в зависимость. Стандартная ситуация: люди встречаются, завязываются отношения, и женщина после прошлого негативного опыта сначала ведёт себя как «снежная королева». Потом «оттаивает», и мужчина наблюдает уже полную противоположность: контролёрша. Она боится потерять партнёра, отношения. И из этого страха рождается глобальный контроль. Навязчивость, токсичность – всё это идёт рука об руку. И многие мужчины просто не выдерживают такого напора и начинают дистанцироваться. Хотят больше времени проводить на работе или с друзьями. И не все говорят прямо, что есть проблема, как правило, её замалчивают.

Мужчине неприятно находится в такой обстановке, где тебя контролируют, требуют внимания.

Парадокс ещё в том, что это зависимое состояние, в которое попадает женщина, она расценивает как свою сильную любовь к партнёру, но это точно не любовь.

Когда вы любите человека, вы не хотите им обладать, вы не рассматриваете мужчин как собственность. Когда вы любите человека, вы даёте свободу.

Сначала необходимо осознать, что у вас есть такое желание: «Я хочу находиться постоянно с этим человеком». И в момент, когда «ловите» это ощущение — вы себя должны изолировать от него.

Идёте на тренировку, в кафе с подругами, на прогулку, работаете и так далее. Важно себя усилием воли занимать чем угодно, кроме контроля за человеком.

Наталья Капцова: Виктория, верно ли я поняла, что важно максимально дистанцироваться? Нет ли в этом риска, что отношения ещё больше будут испорчены? Мужчина почувствует холод и в ответ начнёт себя вести также. Может быть такой вариант развития событий?

Виктория Власова: Напротив. Мужчина начинает больше тянуться к женщине. Если же происходит ответная реакция, то стоит вообще задуматься о природе таких отношений. Никто не говорит о нарочитом игноре со стороны женщины. Я говорю лишь заняться собой и своей жизнью, а не утопать на 100% в мужчине. Это абсолютно здоровое поведение. И ответная реакция должна быть нормальной. Человек интересен другим тогда, когда он сам себе интересен.

И не забывайте, что природой не заложено потребности находиться в отношениях, жениться. Если мужчине хорошо с женщиной он сам захочет и заключить брак, и домой пораньше приходить. Но не может быть комфортно и здорово там, где есть контроль, ревность и удушающая любовь.

В какой-то момент отношений может случиться и так, что мужчина потеряет интерес. Влечение и страсть проходят. И тут два варианта развития событий: или укрепление отношений и переход на новый уровень (ни у кого страсть не длится вечно и это абсолютно нормально), или всё идёт к расставанию.

Здесь опять же зависит от того, скажет ли мужчина прямо о проблемах или нет? Возможно в паре есть дети, другие обязательства и так просто дверью уже не хлопнешь.

Это изменение поведения всегда чувствуется. И нужно принимать меры сразу. Вы же не ждёте, пока зуб совсем сгниёт, как только начинает болеть – мы идём к врачу на приём. Так же и в паре: необходимо провести диагностику. Начать разговаривать, анализировать своё поведение и отношение мужчины. Не надо ждать, когда любимый человек, стоя на пороге, скажет «до свидания». Пускать на самотёк ситуацию категорически нельзя.

Наталья Капцова: Виктория, скажите, а как быть? Ведь всё начинается с нас самих?

Виктория Власова: Верно. Начинаем с женщины. Когда они приходят ко мне с такими ситуациями, сначала я работаю над её мышлением. Первое, с чего я начинаю, это с того, что я рассказываю, как устроены взаимоотношения в целом. Откуда в нас эта потребность – быть в паре.

Если чуть более глобально поразмышлять над вопросом, для чего нам даны отношения, то мы поймём, что они нужны нам для развития. То есть если мы не развиваемся, если мы не улучшаемся, то возникают проблемы.

Терзание друг друга – это не развитие. И расставание как раз помогает встряхнуть женщину. И заставляет начать думать в верном направлении. На моих курсах каждая женщина приходит к этому выводу. В своём темпе, но все без исключения.

Наталья Капцова: Виктория, спасибо очень интересно. Скажите, ваш курс длится 3 недели, — там полноценные упражнения, ежедневные практики?

Виктория Власова: Курс длится от 2 до 4 недель. А кому-то можно прослушать мой бесплатный урок и этого будет достаточно. Всё индивидуально.

Наталья Капцова: Спасибо вам большое. На самом деле действительно очень интересная тема. И всегда актуальная. Надеюсь, что много людей прочтёт интервью и обратится к вашим курсам и материалам. Благодарю вас.