MP: психотравма вследствие травли может привести к химическим изменениям в мозге

Ученые из Токийского университета в Японии обнаружили, что подростки, подвергающиеся травле со стороны своих сверстников, могут быть склонны к психозу. Также у них наблюдается снижение в мозге нейромедиатора глутамата, участвующего в регулировании эмоций. Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Psychiatry (МР).

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В исследовании принял участие 3171 подросток из Японии. Средний возраст добровольцев составил 11,5 лет. Ученые собрали информацию о состоянии психического здоровья добровольцев с помощью специализированных психологических тестов, а также попросили испытуемых рассказать о своих отношениях с родителями и сверстниками.

Затем ученые провели участникам магнитно-резонансную томографию головного мозга и измерили уровни нейромедиатора глутамата. Он служит главным возбуждающим нейромедиатором центральной нервной системы. Также он играет важную роль в когнитивных функциях — запоминании и обучении.