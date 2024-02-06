Психолог связала зависимость от смартфона с четырьмя факторами

Причиной чрезмерного увлечения смартфонами является неумение общаться в реальном мире, заявила в беседе с РИАМО специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина. По ее словам, многим людям гораздо проще контактировать в соцсетях и мессенджерах вне формата непрерывного диалога.

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Далеко не все обладают развитыми коммуникативными способностями, имеют достаточно друзей, а также могут непринужденно болтать с коллегами, соседями и знакомыми. Общаться в социальных сетях и мессенджерах без визуального контакта и формата непрерывного диалога гораздо проще, — пояснила эксперт.

Еще одной причиной зависимости от гаджетов она назвала привлекательность виртуального мира, особенно если повседневная жизнь однообразна и лишена ярких красок. В этом случае человек стремится погрузиться в эмоционально насыщенную жизнь, которая демонстрируется в интернете. Также многие уходят в соцсети, чтобы избежать необходимости решать актуальные проблемы.

Кроме того, по словам специалиста, на желание уйти в виртуальный мир может повлиять заниженная самооценка и желание востребованности. Как отметила психолог, человек компенсирует общением в интернете собственные комплексы и отсутствие уверенности в себе.

Иллюзия «признания обществом» в интернете для многих означает социальное одобрение, является показателем успеха, — объяснила Игонина.