Как пробить «стеклянный потолок» и достичь успеха всем на зависть: совет психолога

Знакомо ли вам чувство, что главный враг вашим планам и мечтам — вы сами? Психологи называют внутренние ограничения, из-за которых мы выкладываемся меньше, чем позволяют реальные способности, «стеклянным потолком». Самый простой пример — тренировка с тренером и без. Мы себя начинаем жалеть раньше, чем инструктор. Британский психолог Пол МакКенна уверен, что получить доступ «к своему внутреннему гению» может каждый. Советами по самореализации и достижению успеха эксперт поделился в интервью изданию Daily Mail.

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Для начала Пол советует письменно сделать упражнение «четыре зоны гениальности». Разделите лист на четыре части и в разные квадраты выпишите то, что вам не дается, то, что у вас получается с переменным успехом, то, что дается вам хорошо, и то, в чем вам нет равных. Это позволит осознать, как много вещей вы умеете делать хорошо или отлично, и укрепить веру в свои силы. Затем можно приступать к визуализации.