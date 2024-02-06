Эксперт по отношениям назвала 3 лайфхака для привлекательности и магнетизма

Популярная тик-ток блогер Франческа Капальди, видимо, не зря изучала психологию в Лондонском университете. Ее короткие ролики с актуальными советами регулярно собирают десятки тысяч просмотров. Недавно девушка поделилась тремя психологическими советами, как стать привлекательнее и притягательнее в глазах других людей.

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Первый — простой и сложный одновременно: нужно всего лишь заниматься тем, что вам нравится.

«Нас вдохновляют и привлекают люди, у которых интересная жизнь, потому что мы хотим этого для себя и хотим быть частью этого. Например, вы могли бы начать новый бизнес или блог в социальных сетях или заняться хобби. Возможно, вы испытываете страсть к макияжу или боксу», — объяснила Франческа.

Второй лайфхак касается навыков рассказчика. Психолог подметила, что разные люди по-разному рассказывают одни и те же истории. Повествование одних нас завораживает, а другие едва могут долго удерживать внимание. Вывод: нужно учиться погружать собеседника в историю, припоминать детали и даже подключать актерское мастерство.

И наконец, третий и главный секрет магнетизма — умение направить софиты на собеседника. Взаимодействовать с людьми таким образом, чтобы они чувствовали себя особенными и важными. Вам не поможет вся харизма мира, если вы всегда говорите только о себе. Уделяйте внимание окружающим, и получите его в ответ.