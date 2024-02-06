В Анапе водитель обстрелял машину с ребенком из-за конфликта на дороге

В Анапе неизвестный нарушил ПДД и обстрелял машину с младенцем после того, как водитель сделал ему замечание. Об этом мать ребенка рассказала в локальном сообществе в Telegram. По словам женщины, ее муж сделал замечание автомобилисту, который ехал по дороге с односторонним движением в обратном направлении. Незнакомец агрессивно отреагировал на логичную претензию. "На замечание моего мужа он вытащил пистолет и стрельнул в нашу сторону. В нашей машине находился наш маленький ребенок. Муж успел чуть отъехать, и этот попал в заднее стекло нашей машины", - пояснила супруга автовладельца. Мужчине удалось сделать снимок, на котором виден номер машины стрелка. Его жена попросила полицейских разыскать и наказать виновного. В пресс-службе ГУ МВД по городу инцидент пока не прокомментировали.