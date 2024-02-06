Как правильно делать комплименты

Комплименты — это не просто красивые, лишенные смысла слова, которые мы говорим друг другу. Это способ выразить уважение к другим людям и подчеркнуть их важность.

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Ключ к хорошему комплименту — замечать уникальные особенности других людей и делиться ими с ними самым искренним и непосредственным образом. О том, как сделать комплимент правильно, — в материале «Рамблера».

Самая важная черта хорошего комплимента — его искренность. Большинство людей могут легко определить, говорите ли вы это всерьез или нет, поэтому убедитесь, что вы вкладываете в свои слова смысл. Также важно поддерживать зрительный контакт.

Подбирайте комплимент в соответствии с человеком и ситуацией. Стоит избегать комплиментов, которые сосредоточены на тех аспектах внешности или способностях человека, которые не зависят от него самого. Например, вместо того чтобы сказать: «У тебя такое красивое платье», попробуйте сказать: «У тебя такое прекрасное чувство стиля».

Некоторые комплименты неуместны, даже если вы говорите их из лучших побуждений. Например, комментировать чью-то внешность на работе может считаться непрофессиональным и даже неуместным. Аналогичным образом, комментирование таких тем, как телосложение человека, его материальное положение или другие подробности его личной жизни, может вызвать неловкость практически в любой обстановке.

Помните: цель комплимента — похвалить человека, но при этом уважать его личные границы и этикет, принятый в данной среде.

Когда вы делаете кому-то комплимент, старайтесь не использовать утверждения типа «я», которые переключают внимание на вас. Например, не говорите что-то вроде: «У тебя так здорово получается делать это. Я никогда не смогу так».

Если вы похвалите кого-то таким образом, обмен комплиментами превратится для него в возможность успокоить вас или обсудить ваши способности, а не в шанс почувствовать себя хорошо из-за того, что у него хорошо получается. Человек, получающий комплимент, должен быть в центре внимания.

Язык, который вы используете в комплименте, имеет огромное значение. Если вы будете использовать общие или слишком часто употребляемые прилагательные, такие как «хороший» или «приятный», это может сделать ваш комплимент менее искренним. Вместо этого старайтесь выбирать выразительные прилагательные, которые являются точными, интересными и передают ваши истинные чувства.