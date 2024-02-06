В регионах предложили запустить программу "Земский мастер"

Ввести статус земских мастеров предложили в регионах, где развиты народные художественные промыслы (НХП). Главной проблемой отрасли называют нехватку кадров. Выпускники профильных колледжей и вузов не всегда работают по специальности из-за низких зарплат и отсутствия других стимулов. А места традиционного бытования промыслов, как правило, расположены в сельской местности. Жилье и "подъемные" для молодых специалистов могли бы удержать их на селе, считают эксперты.

По их мнению, сегодня складываются благоприятные условия для развития народных промыслов, поскольку они довольно популярны у молодежи. Многие перспективные дизайнеры используют в своих изделиях традиционные мотивы, а выпускники школ охотно поступают на направления, связанные с НПХ, - от плетения кружев до резьбы по кости. Это восемь профессий и четыре специальности, которым обучают примерно 100 вузов и 370 колледжей.

- Интерес к этим профессиям растет, но остается вопрос: для каких предприятий мы готовим специалистов? - отметил ректор РГХПУ имени Строганова Сергей Курасов при обсуждении темы на площадке этого вуза. - Конечно, мы трудоустраиваем практически всех выпускников. Но целевых заказов от государственных структур, предприятий НХП практически нет. Молодые специалисты зачастую идут работать в бизнес или открывают собственные фирмы. А надо создать систему гарантированного устройства выпускников.

В конце 2023 года был принят обновленный закон о НХП. Среди прочего он дает определение народных художественных промыслов и прописывает господдержку организаций этой сферы. Для их учета вводятся два типа реестров - федеральный и региональные. В перечень Минпромторга РФ входят 87 производств. В СЗФО больше всего таких предприятий работает в Архангельской и Вологодской областях.

По данным федеральных ведомств, 80 процентов выпускников профильных учебных заведений устраиваются работать по специальности, но вскоре уходят в другое место. Многих не устраивает уровень заработка в сфере НХП. Так, завод в Великом Устюге предлагает художнику-конструктору зарплату в размере 34 тысяч рублей, а одно из архангельских предприятий обещает платить лакировщику художественных изделий 27 тысяч. Это гораздо ниже средних зарплат по регионам.

- Чтобы молодой специалист пришел работать на предприятие НХП и там остался, нужны деньги и жилье, - уверен председатель правления Национального союза народных художественных промыслов Вячеслав Долгов. - Если человек уже живет там, где есть такое производство, вопрос жилья снимается, но надо привлекать кадры и со стороны. Введение статуса земского мастера - отличная идея. Самим предприятиям, как правило, не хватает средств на решение этих проблем. Да, есть несколько примеров, когда на производства пришли крупные инвесторы и финансовая ситуация у них улучшилась. Но большинство предприятий думает только о том, как выжить. Сбыт их продукции сокращается вместе со снижением покупательной способности населения.

До 1990-х годов работала отлаженная система подготовки кадров для НХП, подчеркивает исполнительный директор Федоскинской фабрики миниатюрной живописи Павел Воробьев. Студенты проходили практику на предприятии, а после окончания учебы получали там работу и опытного мастера-наставника. Но потом образование и производство пошли разными путями.

- А для профессионального становления мастера НХП одного образования мало, здесь важна творческая преемственность. Только на производстве именитые мастера могут передать свой опыт молодым. Казалось бы, можно вернуть прежнюю систему, когда образовательные учреждения готовили кадры, а предприятия обеспечивали их рабочими местами. Но есть проблема: некоторые учебные заведения запускают собственные производства. И есть опасения, что подготовку кадров для внешних предприятий они могут отодвинуть на второй план. Все-таки каждый должен заниматься своим делом, - считает Павел Воробьев.

"Чтобы молодой специалист пришел работать на предприятие НХП и там остался, нужны деньги и жилье"

Руководитель компании по производству лаковой миниатюры Александр Гусаковский согласен с тем, что на становление мастера НХП требуется время. Вчерашний выпускник не может нормально зарабатывать, потому что у него нет опыта. Представитель отрасли предлагает государству субсидировать работу молодого специалиста в течение трех лет.

- Этого срока достаточно, чтобы научиться выпускать необходимое количество качественных изделий и зарабатывать самому. А если еще помогать начинающим мастерам с покупкой первого жилья, как в программах "Земский доктор" и "Земский учитель", то молодежь будет оставаться в центрах народных промыслов, - полагает представитель отрасли.

НХП могут стать важной составляющей экономики регионов, уверены эксперты. А в сельской местности они просто необходимы, поскольку, по прогнозам, там будет расти безработица. Это мировая тенденция: из-за автоматизации на селе требуется все меньше рабочих рук. Народные промыслы и в целом креативные индустрии можно рассматривать как перспективную сферу занятости в деревнях и поселках. Программа "Земский мастер" в случае ее принятия хорошо впишется в эту картину.

Кстати

Обновленный закон о народных промыслах дал пропуск в эту сферу самозанятым. Но мнения специалистов о пользе такого нововведения разделились. Так, председатель правления Национального союза НХП Вячеслав Долгов считает, что для многих промыслов важен коллективный труд: