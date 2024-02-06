Чем отличается женское чувство юмора от мужского

Исследователи решили выяснить, как женское восприятие юмора отличается от мужского, и провели масштабный опрос на выставке карикатур. В нем приняли участие более 3000 человек. Респондентам показывали 19 пар карикатур и просили выбирать те, что нравятся больше. Сопоставив данные, ученые пришли к занимательным выводам.