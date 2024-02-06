Стало известно, чем отличается женское чувство юмора от мужского
Исследователи решили выяснить, как женское восприятие юмора отличается от мужского, и провели масштабный опрос на выставке карикатур. В нем приняли участие более 3000 человек. Респондентам показывали 19 пар карикатур и просили выбирать те, что нравятся больше. Сопоставив данные, ученые пришли к занимательным выводам.
«Мы обнаружили, что мужчин больше, чем женщин, забавляют визуальные шутки, фарс — например, как кто-то поскользнулся на банановой кожуре или банки с краской, падающие на хорошо одетых людей», — объяснил психолог, профессор Оксфордского университета Робин Данбар.
Девушки, принявшие участие в опросе, чаще высоко оценивали карикатуры на тему политики и семейных отношений, в том числе романтических, между мужем и женой.
«Эти результаты имеют определенный смысл, поскольку женщины обычно тратят больше времени на обсуждение социальных отношений, в то время как мужчины больше общаются посредством подшучивания и попыток рассмешить друг друга», — добавил эксперт.