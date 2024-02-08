Ученые выяснили, где живут самые счастливые в мире люди

В глобальных рейтингах счастья, таких как World Happiness Report (WHR), учёные склонны видеть связь между высоким уровнем удовлетворённости жизнью и высоким доходом. Тем не менее деньги не всегда гарантируют счастье. Новое исследование показало, что в некоторых обществах с низкими доходами люди чувствуют себя удивительно счастливыми.

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Результаты нового исследования были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Команда учёных опросила на предмет удовлетворённостью жизнью 2966 человек из 19 коренных и местных общин по всему миру. Только 64% домохозяйств в этих общинах получали какой-либо денежный доход.

Оказалось, что средний балл удовлетворённости жизнью для этих 19 сообществ составил 6,8, а самый низкий — 5,1 (из 10 возможных). При этом четыре из этих сообществ набрали более 8/10, что их могло бы сделать самыми счастливыми людьми в мире, если бы они были включены в стандартный рейтинг счастья World Happiness Report. В 2023 году, согласно этому рейтингу, самый высокий показатель счастья был в Финляндии (7,8), Дании (7,6) и Исландии (7,5).