Михаил Лабковский рассказал, как сдвинуть себя с места и заняться делом
Тем, перед кем стоит подобная цель, Михаил Лабковский предлагает начать с одной очень важной мысли. Заключается она в следующем. Необходимо осознать, что вам не нужно становиться лучше.
«Не начинайте с идеи «я должен это исправить», «я должна быть более активной/умной/интересной», — пояснил психолог.
То есть, к примеру, учите английский из интереса, занимайтесь спортом из любви к процессу — и у вас все получится, уверяет Лабковский.
«Если вам хочется в 6 утра пойти бегать, чтобы проявить заботу о себе, — прекрасно. Если вы хотите танцевать, чтобы лучше понимать свое тело и управлять им, — замечательно. Если вам нравится читать книги по истории и вы получаете удовольствие от процесса — читайте на здоровье», — написал Михаил Лабковский в своем Telegram-канале. «Но если все это вы делаете, чтобы быть лучше или кому-то что-то доказать, — это путь в никуда», — подчеркнул психолог всея Руси.
Ранее Михаил Лабковский дал 3 совета тем, кто испытывает страх что-либо решать.