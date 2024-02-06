Лабковский рассказал, как сдвинуть себя с места и заняться делом

«Если вам хочется в 6 утра пойти бегать, чтобы проявить заботу о себе, — прекрасно. Если вы хотите танцевать, чтобы лучше понимать свое тело и управлять им, — замечательно. Если вам нравится читать книги по истории и вы получаете удовольствие от процесса — читайте на здоровье», — написал Михаил Лабковский в своем Telegram-канале. «Но если все это вы делаете, чтобы быть лучше или кому-то что-то доказать, — это путь в никуда», — подчеркнул психолог всея Руси.