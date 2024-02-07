Что мешает забыть бывшего навсегда

Часто после разрыва человеку кажется, что его возлюбленный был чуть ли не идеалом и в целом у них всё было прекрасно. Такие мысли возникают даже у тех, кого предали и бросили. Чтобы не угодить в ловушку, нужно сосредоточиться на том, что плохого было в ваших отношениях на самом деле, объяснил психолог и радиоведущий Михаил Лабковский.

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Психолог подчеркнул, что переживать из-за разрыва отношений — нормально. Особенно если решение расстаться принято в одностороннем порядке. Нет ничего плохого в том, вы скучаете по человеку.

Другое дело — невозможность забыть прежние отношения. Здесь речь идёт уже не о потерянной любви, а о любовной зависимости. Психика так устроена, что мы не можем жить в постоянном ощущении потери и постепенно адаптируемся к новой реальности. Но не всегда получается нормально попрощаться с человеком и погоревать.

«Если этого не происходит, то психика фиксируется не на бывшем партнёре, а на потере. Боль и жалость к себе заменяет вам всё: радость, любовь, удовольствие от жизни», — пояснил специалист.

Выход из этого один — бороться с зависимостью, как и с любой другой, будь то курение или алкоголизм. Вот два шага, которые психолог посоветовал сделать:

Полностью оградить себя от объекта зависимости — не общаться с ним, не следить за его жизнью и не смотреть на старые фотографии.

Вспомнить, каким по-настоящему был партнёр. Вам нужно развенчать миф о том, что в отношениях всё было хорошо и сосредоточиться на реальности. Вспомните, когда вас обманывали, с вами не считались и так далее.