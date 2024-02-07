Психолог рассказала, как встретить свою любовь после 50 лет

Любовь и счастье никак не связаны с возрастом, и после 50 лет многие начинают задумываться над тем, как встретить своего человека.

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Психолог Надежда Акимова дала советы, которые помогут встретить достойного партнера или расширить круг общения.

Нарисовать карту своих социальных связей

Перед новым этапом жизни полезно посмотреть на свои нынешние социальные связи. Психолог советует создать схему и в ней указать, кто вызывает симпатию, и возобновить контакты с теми, кто ушел из виду. Вероятно, вторая половинка находится где-то очень близко.

Быть открытым для приглашений

Активность и открытость к новому — важные моменты для тех, кто ищет свою любовь. Акимова советует охотливо принимать приглашения. Новые контакты помогут расширить круг общения и увеличат шанс встретить партнера.

Учиться

Посещение всевозможных курсов или занятий по интересам не только разнообразит жизнь, расширит кругозор, но и даст возможность познакомиться с кем-то новым. Это может быть онлайн-курс с дискуссионной группой, если нет желания выходить из дома, читальный клуб или языковой кружок. Важно помнить, отмечает психолог, образование и общение всегда идут рядом.

Вступить в спортивный клуб

Занятия спортом полезны не только для физического здоровья, но и для психологического. Поэтому, посещая такие места, можно найти новых друзей, единомышленников или встретить свою судьбу, заодно улучшив свою форму.

Завести собаку

Собака — не просто друг, но и отличный повод к общению, если внутри себя человек испытывает стеснение при знакомстве. Прогулки с животным часто привлекают внимание других, и это можно обернуть в свою пользу. Психолог подчеркнула, что при этом собака — не только инструмент для расширения круга общения, но и большая ответственность, поэтому важно оценить правильно свои возможности.

Изучить локальные события

Психолог рекомендует изучить интернет-ресурсы и социальные сети для отслеживания событий в городе. Она советует посещать мероприятия, даже если они кажутся чуждыми и необычными. Там можно завести беседу с кем-то новым, и это станет стартом для знакомства.

Включиться в волонтерскую деятельность

Волонтерство — не только помощь, но и возможность обзавестись новыми связями. Присоединившись к благотворительной организации или фонду, можно не только делать добрые дела, но и как минимум, найти друзей, независимо от возраста.

Открыть для себя клуб по увлечениям

Каждый человек может найти себе клуб по интересам и присоединиться к нему, не только в реальной жизни, но и в интернете. Общение с единомышленниками приятное времяпрепровождение, которое позволит познакомиться с кем-то, кто понимает и разделяет твои увлечения.

Не бояться отказа

Психолог утверждает, что не нужно стесняться предлагать свою компанию, несмотря на возможные отказы. Важно продолжать участвовать в событиях и мероприятиях. В конечном итоге все равно найдутся те, кто захочет продолжить знакомство.

Не замыкаться в себе

Нужно быть открытым и внимательным к окружающим, проявлять интерес к жизни других и помнить, что общение — взаимный процесс. Психолог советует сосредоточиться на том, чтобы делиться радостью и позитивом, поскольку это наполняет жизнь приятными новыми эмоциями и притягивает людей, передает портал Rsute.ru.