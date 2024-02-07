Семь признаков того, что вы стали «родителем» своему партнеру

Женщины-мамочки смотрят на свою вторую половинку с позиции родителя, а «ребёнок» должен во всём слушаться и не хулиганить. Иначе — скандалы, конфликты и т. п. Причина такого поведения — полное недоверие мужчине.

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Психолог Татьяна Василькова объяснила «Секрету фирмы», какие ещё признаки указывают, что вы стали родителем своему партнёру.

Признаки «папочки» или «господина»

Мужчина-«папочка» трепетно заботится о своей женщине: покупает красивые вещи, делает подарки, полностью берет на себя все финансовые проблемы, даёт советы. Он ведёт себя как отец, который воспитывает дочку. Как правило, его избранница находится на полном иждивении возлюбленного, зато полностью лишена возможности расти как профессионально, так и личностно.

Чем грозят такие отношения обеим сторонам? Прежде всего потерей сексуального интереса в постели, поскольку со временем оба партнёра начнут воспринимать друг друга как родственников. Также не исключено, что со временем женщина решит взбунтоваться, захотев чего-то добиться в жизни сама, а мужчина просто найдёт себе новую «дочку». И вот здесь сложнее всего придётся именно женщине. Ведь ей надо будет думать своей головой и самостоятельно себя обеспечивать.

Иногда данная модель выражается в более жёстком поведении мужчины, когда из «папика» он вырастает в «господина». В этом случае любимая должна стать «служанкой» и исполнять любые его прихоти. Ей запрещается иметь собственное мнение и желания, она должна быть полностью сосредоточена на потребностях «господина». Разумеется, что из этой модели отношений в итоге тоже не выходит ничего хорошего.

Что с этим делать? «Папочке» стоит отпустить ситуацию и перестать опекать избранницу сверх меры, предоставив ей свободу самостоятельно развиваться как личности. Взрослому адекватному человеку не так уж и сложно решить возникающие проблемы самому, достаточно только научиться принимать на себя ответственность за собственные действия.

Признаки «мамочки» или «наездницы»

Иногда такая модель поведения бывает в парах, где женщина старше мужчины, но обычно причина именно в особенностях характера. «Мамочка», в отличие от «папочки», необязательно финансовый центр семьи. Зато она всегда готова дать совет, ценную рекомендацию и, если надо, раскритиковать и ткнуть носом мужчину в его ошибки. «Сыночку» приходится слушать женщину во всём, иначе жди скандал.

В чём опасность таких отношений? Даже если мужчина отобьётся от каблука, его будут пытаться туда загнать обратно. Тогда женщина из «мамочки» превращается в «наездницу». Вот почему многие мужчины просто выпускают пар по-тихому с помощью алкоголя, тайных измен и азартных игр. Но попадаются и такие индивиды, которые вполне довольны имеющимся положением дел и даже не протестуют. И всё же такую ситуацию нормальной не назовёшь.

Что делать? Кому-то в отношениях придётся себя менять, особенно женщине-«мамочке», которой не хочется терять контроль над ситуацией. Почему так происходит? Прежде всего из-за того, что женщина абсолютно не доверяет партнёру и ни в чём не может на него положиться. И здесь одно из двух: либо ваш мужчина и правда такой ненадёжный товарищ, либо вы склоны брать на себя слишком многое и страдаете манией величия.

Если возможно, то лучше просто немного расслабиться и хотя бы попытаться изменить себя, доверившись партнёру. Иначе вообще зачем с ним быть?

7 признаков родительских отношений в паре

Теперь подытожим все признаки «мамочек» и «папочек». Они помогут проверить, не стали ли вы случайно «родителем» для любимого человека. Это так, если вы отмечаете у себя следующие 7 пунктов:

настойчивое желание контролировать любимого человека;

стремление критиковать всё, что делает вторая половинка;

готовность давать советы в формате 24/7;

неосознанное желание блокировать личностный рост партнёра;

полная финансовая поддержка и закрытие всех материальных вопросов второй половинки (преимущественно для мужчин);

слишком настойчивая забота;

полное недоверие по отношению к партнёру.

Каждая девушка мечтает построить счастливый брак и завести детей, но с выбором избранника складывается не всегда.