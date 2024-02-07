Смущенному вниманием кошки к сексу мужчине дали совет

«Нам часто приходится останавливаться, потому что партнер замечает прокравшуюся к двери кошку, которая пялится на нас. Не хочу давить на партнера, но это же всего лишь кошка, она не понимает, что происходит», — написала она и попросила совета, как убедить партнера пережить внимание питомца.