Психолог рассказала о худших подарках на День святого Валентина

Психолог призвала не дарить на День святого Валентина омолаживающую косметику и абонементы в спортзал
В День святого Валентина не стоит дарить партнеру подарки, которые могут быть восприняты как намеки, – например, крем от морщин, поваренные книги или абонементы в спортзалы, сообщила Агентству городских новостей «Москва» преподаватель кафедры клинической психологии и психотерапии факультета «Консультативная и клиническая психология» Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Дарья Ведмицкая.
«Какие подарки точно дарить не стоит? Во-первых, подарки «с намеком» – крем от прыщей или морщин, абонемент в фитнес-зал, поваренную книгу, курс онлайн-лекций. Конечно, если что-то из этого было в вишлисте вашего партнера, ничего страшного нет. Однако, если вы решили одарить человека каким-то презентом «с намеком», задумайтесь о том, будет ли ему приятно получить такой молчаливый укор. Если вы искренне переживаете за состояние кожи возлюбленного, его физическую подготовку или эрудицию, лучше об этом открыто сказать, чем поставить человека в неловкое положение», – отметила Ведмицкая.
Эксперт рекомендовала заранее подмечать желания партнера.
«Зачастую, плохо ориентируясь в увлечениях второй половинки, мы склонны выбирать подарок, ориентируясь на собственные предпочтения. Конечно, критичного здесь ничего нет, но задача праздника – показать нашу заинтересованность, а значит – способность слышать и слушать. Постарайтесь вести подготовку к любым праздникам. Подмечайте, о чем рассказывает ваш партнер, чем восхищается, о чем мечтает. И для верности записывайте все в заметки, чтобы не забыть», – пояснила Ведмицкая.
Также в числе неудачных подарков, по ее мнению, – бытовой предмет или купленный в последний момент сувенир.
«Увы, в нашей жизни не так много поводов для романтики. Так стоит ли терять поводы для какого-то, возможно, бесполезного, но милого и желанного подарка, выбирая взамен предметы быта и обихода? Новую сковородку вы купите в любом случае, если она вам действительно нужна. А для выражения привязанности стоит выбрать что-то более романтичное», – считает Ведмицкая.