Психолог рассказала о худших подарках на День святого Валентина

«Какие подарки точно дарить не стоит? Во-первых, подарки «с намеком» – крем от прыщей или морщин, абонемент в фитнес-зал, поваренную книгу, курс онлайн-лекций. Конечно, если что-то из этого было в вишлисте вашего партнера, ничего страшного нет. Однако, если вы решили одарить человека каким-то презентом «с намеком», задумайтесь о том, будет ли ему приятно получить такой молчаливый укор. Если вы искренне переживаете за состояние кожи возлюбленного, его физическую подготовку или эрудицию, лучше об этом открыто сказать, чем поставить человека в неловкое положение», – отметила Ведмицкая.