Что подарить мужчине на 14 Февраля: совет психолога

Триммеры, кошельки и портмоне являются подходящими подарками для мужчин на День всех влюбленных, рассказала NEWS.ru психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова . По ее словам, подарок нужно выбирать исходя из интересов партнера. Так, отличной идеей будет мастер-класс, и самое главное, чтобы на 14 Февраля пара смогла подарить отличное настроение, много комплиментов и тепла друг другу.

На 14 Февраля подойдут сюрпризы для любимого человека. Можно подарить мастер-класс в зависимости от увлечения мужчины. Например, вождение мотоцикла. Исходя из вкусов любимого мужчины, можно подарить что-то из одежды или аксессуар: рубашка, галстук, футболка, — отметила Наумова.

Ранее Наумова рассказала, что в такую романтическую дату, как 14 февраля, мужчине лучше всего сделать сюрприз для своей женщины, например подготовить прекрасный вечер, чтобы провести время вместе и красиво признаться в любви. По ее словам, подарок для второй половинки нужно выбирать исходя из пожеланий или хобби. Мужчинам посоветовали сделать выбор в пользу украшений, косметики, духов или различных электронных устройств. В частности, отличным подарком станут фен или новый смартфон.