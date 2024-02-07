Ученые выяснили, в каких городах больше расистов

Исследователи из США выяснили, как жизнь в городе влияет на расовые предубеждения. Исследование опубликовано в журнале Nature.

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Авторы надеются, что местные сообщества и правительства смогут использовать полученные результаты для создания более справедливых и равноправных городов.

"Что мне кажется наиболее интересным, так это предположение о том, что существует часть системного расизма, связанная с тем, как люди учатся и как устроены города", — говорит психолог Эндрю Стир, научный сотрудник Института Санта Фе и ведущий автор исследования.

Чтобы понять, как расовые предрассудки проявляются в том, как устроены американские города, Стир обратился к огромной базе данных теста на неявные ассоциации (IAT). В популярном онлайн-тесте добровольцам дают пары белых или черных лиц с положительными или отрицательными словами и просят категоризировать одно лицо или слово. Если они быстрее классифицируют вещи, когда в паре белое/хорошее, то у них есть предубеждение "белое-хорошее", а если они быстрее классифицируют вещи, когда в паре черное/хорошее, то у них есть предубеждение "черное-хорошее".

"Люди могут считать, что у них нет предрассудков, но бессознательно могут отдавать предпочтение той или иной группе, и это выявляется с помощью этих тестов", — отмечает Стир.

Исследователи взяли средние показатели предвзятости по IAT примерно 2,7 миллиона человек из разных географических регионов и связали их с расовыми демографическими данными и данными о населении, полученными в ходе переписи населения США, чтобы построить модель, учитывающую, как люди учатся предвзятости через свои социальные связи. Они обнаружили, что когда эти связи больше, разнообразнее и менее сегрегированы в городах, то скрытые расовые предубеждения сокращаются.

Полученные результаты позволяют предположить, что существуют структурные причины, по которым города помогают или мешают людям стать менее расово предвзятыми. Возможно, наиболее выраженной причиной является сегрегация различных расовых групп в разных районах. С этим связано отсутствие более космополитичных общественных пространств, где разнообразные люди могли бы позитивно взаимодействовать друг с другом.

В городах, где люди не могут встречаться и взаимодействовать с людьми и учреждениями, используемыми другими группами, расовые предубеждения создают серьезные барьеры на пути к равенству. Эти барьеры связаны с неравенством практически во всех сферах жизни, включая медицинское обслуживание, образование, занятость, охрану правопорядка, психическое и физическое здоровье, объясняют авторы.