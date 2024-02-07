Как мозг удерживает нас во власти привычек

У многих к термину «привычка» довольно отрицательное отношение. Однако многие привычки являются для нас жизнеобразующими. Нам не нужно каждый день учиться чистить зубы или варить кофе — научившись однажды, мы можем повторять эти действия ежедневно, практически на автоматизме.

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Другое дело, когда привычка оказывает негативное влияние на организм, так называемая — вредная привычка. Почему избавиться от неё так непросто? Ответ очевиден — для мозга нет разницы хорошая привычка или плохая — всё, что позволяет ему максимально обезопасить себя от изменений, лишней траты энергии и стресса, приживается очень хорошо и надолго.

Почему нам трудно избавиться от вредных привычек

Например, согласно результатам одного исследования, для внедрения привычки в жизнь необходимо около 66 дней. Считается, что за это время сознательные усилия способны перейти в автоматизм. Поэтому в борьбе с вредными привычками многие выбирают следующую стратегию — стараются внедрить несколько полезных привычек взамен старым.

Казалось бы, есть ограниченное время, когда нужно продержаться и вуаля — новая жизнь! Но два месяца это немалый срок и за это время могут происходить различные события. Вы можете простудиться, задержаться на работе, появятся срочные дела, и вот поход в спортзал снова откладывается. Всё это играет на руку нашему мозгу, который вмиг подкинет причины, по которым совсем стоит перестать пробовать что-либо менять. Именно поэтому важно удерживать мотивацию на высоком уровне в первые несколько месяцев, в таком случае вы точно скажете себе «спасибо».

История с мотивацией тоже довольно интересная. Предположим, вы уже месяц встаёте рано утром и отправляетесь на пробежку. Вы видите результаты, вас это поддерживает и поэтому в один из вечеров ваш мозг подкидывает идею: «Кажется, я отлично потрудился и заслуживаю небольшую передышку».

И вот здесь наступает опасный момент — оказывается, чем дольше мы сопротивляемся своим желаниям, тем меньше силы воли у нас остаётся для сопротивления следующему желанию. В психологии это явление носит название «истощение силы воли». То есть приложив большое количество усилий к утренним пробежкам на протяжении месяца и приостановив активность, в следующий раз вам потребуется гораздо больше сил на то, чтобы продолжить заниматься бегом. В таком случае лучшим отдыхом для вас будет не пауза, а смена рода занятий или полезное вознаграждение, которое позволит отвлечься и продолжить свой путь к здоровому образу жизни.

Именно поэтому люди, сделав себе поблажку, очень часто снова оказываются «на старте». Наш мозг использует успехи как повод для того, чтобы сделать себе поблажку. Это подтверждает исследование, в рамках которого собрали людей, придерживающихся диеты и разделили на две группы.

Первую группу людей начали хвалить за то, каких результатов им удалось добиться, а второй группе практически ничего не говорили. Когда всем предложили выбрать себе вознаграждение — шоколадку или яблоко, участники первой группы охотнее выбирали шоколадку, а остальные — яблоко. Эксперимент прекрасно подтверждает вышеприведённый факт, а те, кто находится в активной борьбе с вредной привычкой, точно подтвердят — лишь один «разок» практически всегда приводит к «сходу с дистанции».

Есть ещё одна причина, почему многие продолжают мириться с привычками, которые откровенно вредят их жизни — они боятся получить ещё больший провал чем тот, что ощущают дозированно, ежедневно и вроде бы, не так очевидно, идя на поводу привычки.

Чаще всего этому подвержен определённый тип людей. Они постоянно ноют, жалуются на жизнь, но пообщавшись с ними поближе, вы понимаете, что они ничего не планируют менять. Учёные объясняют такое поведение следующим образом: человек продолжает соглашаться на неудачу, к которой он привык и которую может пережить, потому что боится другой, более болезненной.

Именно по этой причине многим проще быть одним, чем предложить встречаться и строить семью с возлюбленным, или продолжать работать на нелюбимой работе, чем уходить в свой бизнес и выходить из зоны комфорта. Привычка в таком случае стоит на страже нашей самооценки, оберегая её от крушения, но при этом никак не способствуя нашему развитию.

Вообще, мозг очень хитрый малый, он обладает огромным количеством механизмов, которые переключает как тумблеры на большой панели управления. Для него мы «будущие» — это совершенно другая личность. Поэтому, когда в диалоге сами с собой мы обещаем сделать или начать что-то завтра, эта мысль так легко нам даётся.

В ходе одного исследования выяснилось, что, когда мы думаем о самих себе и о других людях, активизируются совершенно разные части серого вещества. А у некоторых людей подобное происходит, когда они думают о себе в настоящем и о себе в будущем. Так мозг отводит разные доли себе любимому и всем остальным, но в случае с собой в будущем, мы вынуждены испытывать последствия выбора в настоящем.

И думая, что завтра мы точно бросим курить или есть булочки, мы на самом деле не даём себе шанса действительно перестать делать это. Поэтому, если вы хотите развития и более качественной жизни — не откладывайте изменения на завтра, начните уже сейчас и не останавливайтесь ни перед чем. Несколько месяцев и вы почувствуете, как «надо» переходит в «хочу», самооценка растёт, а жизнь всё больше походит на ту радостную картинку из вашего воображения.

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