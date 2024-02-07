Психолог назвала отказ женщин от домохозяйства следствием обиды

«Где она решила опираться только на себя, не доверяя никому. Такая хорошая бойцовая позиция, очень надёжная. Но в ней всегда есть риск лишить себя счастья чувствовать любовь близких. Поэтому я за то, чтобы женщины пробовали себя и в домохозяйстве в момент декрета. Чтобы они выходили на карьерные какие-то барьеры, трамплины. Чувствовали в себе эту ресурсность, получали от этого удовольствие. И чтобы они умели балансировать между домом и карьерой: сегодня у нас для этого есть все возможности».