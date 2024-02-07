Психолог назвала отказ женщин от домохозяйства следствием обиды и «неудавшейся судьбы»
Не исключено, что стремление к заработку у россиянок возникает из-за преобладания «мужских качеств» личности. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразила Ирина Смолярчук.
«Когда она категорически отказывается от домохозяйства в пользу головокружительной карьеры, значит, она готова к соперничеству, конкурентности. Такие мужские качества в ней. Это прекрасная история, сегодня у нас для этого есть все возможности: быт механизирован, чтобы нам готовили еду, есть специальные люди, даже в семье есть всегда желающие. Но на что мы, психоаналитики, обращаем внимание. Ведь порой женщина спасается в своей прекрасной карьере, например, от неудавшейся женской судьбы, где её обидели».
Стоит «балансировать» между домашними делами и карьерой, добавила Смолярчук.
«Где она решила опираться только на себя, не доверяя никому. Такая хорошая бойцовая позиция, очень надёжная. Но в ней всегда есть риск лишить себя счастья чувствовать любовь близких. Поэтому я за то, чтобы женщины пробовали себя и в домохозяйстве в момент декрета. Чтобы они выходили на карьерные какие-то барьеры, трамплины. Чувствовали в себе эту ресурсность, получали от этого удовольствие. И чтобы они умели балансировать между домом и карьерой: сегодня у нас для этого есть все возможности».
Ранее больше 80% россиянок, опрошенных сервисом по поиску работы SuperJob, заявили о нежелании становиться домохозяйками. Речь идёт о женщинах с доходом от 100 тысяч рублей при наличии «хорошо зарабатывающего мужа». По данным исследования, о готовности посвятить себя домохозяйству чаще говорили респондентки с доходом до 50 тысяч рублей в месяц, из них 34% назвали недостаточными доходы мужей для содержания семьи в одиночку. Готовность отказаться от карьеры в пользу семейных забот чаще выражали женщины старше 34 лет.