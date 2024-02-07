Как избежать профессионального выгорания: мнение специалиста

Психолог рассказала, как избежать профессионального выгорания
Есть несколько вариантов для предотвращения профессионального выгорания. Среди них – новые полезные для физического и психического здоровья привычки. Подробности об этом рассказала психолог клиники «Евроонко» Ольга Парамонова.
«Стоит начинать с заботы о теле. Полезны любая физическая активность, прогулки на свежем воздухе, легкая растяжка, дыхательные упражнения, правильное питание, ванна с солью, контрастный душ, восполнение дефицитов, если таковые имеются», – отмечает психолог.
По словам Парамоновой, если организм находится в тонусе, то это активизирует работу мозга. В этом случае так же следует позаботиться и о своём разуме: изучать новое, вдохновляться новым, часто общаться с близкими и интересными нам людьми, читать книги, решать задачи. Работу разума активизирует любое доставляющее удовольствие, творчество, медитации, посещение новых мест и вообще все, что приносит радость.
Парамонова подчеркивает, что ровная осанка так же повышает уровень серотонина и улучшает настроение, передает РИАМО.