Как избежать профессионального выгорания: мнение специалиста

Есть несколько вариантов для предотвращения профессионального выгорания. Среди них – новые полезные для физического и психического здоровья привычки. Подробности об этом рассказала психолог клиники «Евроонко» Ольга Парамонова .

По словам Парамоновой, если организм находится в тонусе, то это активизирует работу мозга. В этом случае так же следует позаботиться и о своём разуме: изучать новое, вдохновляться новым, часто общаться с близкими и интересными нам людьми, читать книги, решать задачи. Работу разума активизирует любое доставляющее удовольствие, творчество, медитации, посещение новых мест и вообще все, что приносит радость.