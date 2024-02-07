Психолог объяснила, что такое «ложная скромность»

Психолог объяснила понятие «ложная скромность»
Речь идёт о поведении в ситуациях, когда человек боится завистников, но стремится получить похвалу. Нередко люди хотят похвастаться, не провоцируя «конкурентов».Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Анна Девятка.
«Это и хитрость, и кокетство вместе. Человек по-хитрому так хвастается немножечко. Прямо хвастаться нельзя, прямо хвастаться опасно: потому что вдруг люди узнают, что есть ресурсы, можно покупать много разных красивых кофт. И попросят им что-нибудь купить, например. Или просто начнут завидовать, конкурировать. Ложная скромность помогает выстраивать отношения с другими людьми и хвастаться одновременно. Хвастаться и при этом делать вид, что ты не хвастаешься.
Когда человек хвастается и использует ложную скромность, он всегда знает, что у него есть какая-то ценность, которой нет у других людей. Он надел на себя всё самое лучшее и сразу. И он приходит, например, в общество людей, которые одеваются более лучше, скромнее. Он сильно выделяется, на груди написано PRADA, или «Эта кофта стоит миллион рублей», до такой степени. И другие люди ему будут завидовать, и он обязательно знает, что другие люди будут ему завидовать. И он хочет похвастаться, но при этом хочет смягчить эту зависть и конкуренцию по отношению к себе. Он хочет, чтобы ему завидовали, но не хочет иметь дело с последствиями зависти». Сегодня психолог назвала отказ женщин от домохозяйства следствием обиды и «неудавшейся судьбы».
Не исключено, что стремление к заработку у россиянок возникает из-за преобладания «мужских качеств» личности. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразила Ирина Смолярчук.