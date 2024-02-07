Психолог объяснила, что такое «ложная скромность»

Когда человек хвастается и использует ложную скромность, он всегда знает, что у него есть какая-то ценность, которой нет у других людей. Он надел на себя всё самое лучшее и сразу. И он приходит, например, в общество людей, которые одеваются более лучше, скромнее. Он сильно выделяется, на груди написано PRADA, или «Эта кофта стоит миллион рублей», до такой степени. И другие люди ему будут завидовать, и он обязательно знает, что другие люди будут ему завидовать. И он хочет похвастаться, но при этом хочет смягчить эту зависть и конкуренцию по отношению к себе. Он хочет, чтобы ему завидовали, но не хочет иметь дело с последствиями зависти». Сегодня психолог назвала отказ женщин от домохозяйства следствием обиды и «неудавшейся судьбы».