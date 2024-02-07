Ученые выяснили, что черты лица могут рассказать о вас людям

Встречают не только по одежке, но и по лицу: ученые из университета Глазго выяснили, что люди судят о благосостоянии незнакомцев по их лицу. Исследование показало, что люди с узкими, удлиненными чертами лица кажутся более богатыми. Важное условие, как ни странно, удовлетворенность и дружелюбие. Недовольство богатым в глазах окружающих не идет. Владение внушительным капиталом ассоциируется у людей с беспечностью и бездельем.

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Ученые попросили 15 мужчин и 15 женщин сделать выводы о вероятном богатстве человека. Для чистоты эксперимента им демонстрировались не реальные люди, а 3D-изображения с разными чертами. Результаты опубликованы в научном журнале APA Journal of Experimental Psychology. Точеные лица с приподнятыми бровями, близко посаженными глазами, румянцем и улыбкой воспринимались как лица обеспеченных людей — участники окрестили их «лицами богача в отпуске».