Лицо «богачки в отпуске» или печать бедности: ученые выяснили, что черты лица могут рассказать о вас людям
Встречают не только по одежке, но и по лицу: ученые из университета Глазго выяснили, что люди судят о благосостоянии незнакомцев по их лицу. Исследование показало, что люди с узкими, удлиненными чертами лица кажутся более богатыми. Важное условие, как ни странно, удовлетворенность и дружелюбие. Недовольство богатым в глазах окружающих не идет. Владение внушительным капиталом ассоциируется у людей с беспечностью и бездельем.
Ученые попросили 15 мужчин и 15 женщин сделать выводы о вероятном богатстве человека. Для чистоты эксперимента им демонстрировались не реальные люди, а 3D-изображения с разными чертами. Результаты опубликованы в научном журнале APA Journal of Experimental Psychology. Точеные лица с приподнятыми бровями, близко посаженными глазами, румянцем и улыбкой воспринимались как лица обеспеченных людей — участники окрестили их «лицами богача в отпуске».
Напротив, у так называемых «более бедных» лиц были низкие, опущенные брови, невыразителньые подбородки, опущенные уголки рта и более холодные тона кожи. Авторы исследования отмечают, что научная работа проведена для борьбы со стереотипами, а не для их поощрения.