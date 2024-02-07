Какой механизм срабатывает в мозге влюбленных

Австралийские ученые рассказали об особом механизме, который срабатывает в мозге влюбленных
Ученые из университетов Канберры и Южной Австралии выяснили, какие процессы происходят в мозге влюбленных.
Для этого исследователи опросили 1500 респондентов, которые рассказали о чувствах, испытываемых рядом с объектом влюбленности, а также о том, сколько времени проводят вместе.
Анализируя полученные данные, исследователи пришли к выводу, что мозг влюбленного человека запускает особый механизм – систему поведенческой активации.
Именно эта функция позволяет влюбленному выделять объект обожания среди всех остальных. Это связано с повышенным выделением гормонов дофамина и окситоцина.
Эксперты отметили, что конечной целью системы поведенческой активации является продолжение рода. Именно поэтому влюбленные так сосредотачиваются друг на друге.
Ранее сообщалось, что японские ученые доказали, что люди могут влюбляться в виртуальных персонажей.